En ¡HOLA!: Leonor y Sofía, su estilo y personalidad en las visitas al rey Juan Carlos

"Está muy animado y con ganas de volver a casa". Estas fueron las palabras de la princesa Leonor tras visitar a su abuelo, don Juan Carlos, mientras estaba ingresado en el Hospital Universitaro Quirónsalud, ubicado en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, donde fue sometido a una operación para implantarle un triple baipás coronario. La primogénita de los reyes Felipe y Letizia, al igual que su hermana, la infanta Sofía, está ganando cada vez más protagonismo en las diferentes apariciones públicas de la Familia Real, y en esta ocasión demostró una gran naturalidad y soltura a la hora de atender a los medios de comunicación. "Sí, como todos los años", respondió a la pregunta de si tenía ganas de volver al colegio.

Dicen que la familia es la mejor medicina y el padre de Felipe VI puede dar fe de ello, ya que ha sentido el cariño incondicional de sus seres queridos en estos delicados momentos de salud. Durante los nueve días que estuvo ingresado, don Juan Carlos recibió la visita de sus tres hijos —el rey Felipe, la infanta Elena y la infanta Cristina— y de siete de sus ocho nietos. "Estoy como si me hubiera pasado un camión por encima, pero ahora, a quitar el camión y a ir hacia delante", explicó a su salida del hospital, asegurando que: "Me encuentro fenomenal, con tuberías y cañerías nuevas". El padre del Rey reveló que no tiene dolores y que se iba casa a continuar su recuperación, que prevé que se dilate un mes y medio. "No será muy larga", concluyó antes de poner rumbo al Palacio de la Zarzuela.



