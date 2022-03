No solo Victoria Federica marca estilo: Felipe de Marichalar, en su versión más 'dandy' El hijo de la infanta Elena, que acudía este martes al hospital para ver a su abuelo materno, también se preocupa por su imagen y por reflejar su personalidad a la hora de vestir

Este martes por la mañana, la infanta Elena y sus dos hijos, Felipe y Victoria Federica de Marichalar, acudían al hospital para ver a don Juan Carlos, que permanece ingresado desde el sábado en el hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón. Era una de las visitas más esperadas, dado que los reyes Felipe y Letizia, doña Sofía y la infanta Cristina -junto a tres de sus hijos- ya se habían dejado ver por el centro médico. En un primer momento, todas las miradas se dirigieron hacia la primogénita del rey Juan Carlos y a su hija, que decidieron coordinar sus looks y dieron muestras de su similar gusto a la hora de vestir. De lo que pocos se habían percatado entonces es de que no solo la infanta Elena y Victoria Federica marcan estilo con sus elecciones, sino que también el propio Felipe de Marichalar ha demostrado que es todo un 'dandy'. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!