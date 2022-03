El rey Felipe VI y la reina Sofía acompañan al rey en el hospital durante su operación de corazón

La noche del viernes, don Juan Carlos llegaba a la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón para someterse a lo largo de este sábado a una operación de corazón de la que, de momento, no hay datos oficiales. "Me veréis a la salida", decía desde el coche, desde el que saludaba a la prensa. A pesar de que el monarca llegaba sin ningún familiar al centro sanitario, poco antes de la una del mediodía, a las 12.52 horas, recibía las primeras visitas, cuando todavía estaba en el quirófano. Su mujer, doña Sofía, y su hijo, Felipe VI, llegaban juntos, aparentemente tranquilos, y con una sonrisa en el mismo coche, conducido por él.

Loading the player...

Don Juan Carlos, una vida llena de enfermedades y operaciones quirúrgicas

Nada más bajarse del vehículo, madre e hijo han saludado muy amables a los medios de comunicación, quienes se interesaban por esta intervención de la que aún no han trascendido noticias oficiales. Antes de entrar a la clínica, en cuyas puertas eran recibidos por el equipo médico, don Felipe ha respondido a las preguntas de la prensa. "Acabamos de llegar, no sabemos nada", comentaba. Lo que sí explicaba es que don Juan Carlos aún no había salido del quirófano sino que la operación "está en marcha".

Una vez terminada la cirugía, de la que está al frente Alberto Forteza, jefe del servicio de Cirugía Cardiaca del centro, solo queda conocer el parte médico y todos los datos de esta intervención que se hizo pública el pasado jueves a pesar de que estaba programada desde el pasado junio. Fue concretamente los días 11 y 12 del citado mes cuando a don Juan Carlos le descubrieron esta patología durante una revisión rutinaria. Será la doctora Lucía Alonso, directora gerente de hospitales privados Quirónsalud Madrid la encargada de leer ante los medios el primer parte médico del monarca.

Este es el equipo médico que opera al rey Juan Carlos

Además, se espera que explique los detalles del procedimiento que el equipo médico ha seguido durante la intervención y también de la dolencia cardiaca concreta que padece el Rey. El diario ABC apunta a que el monarca podría ser operado de una cardiopatía isquémica e implantarle un stent o un bypass. También especulan con la posibilidad de que don Juan Carlos sea sometido a una reparación valvular. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada por Casa Real.

El rey Felipe VI y doña Sofía han comido en la cafetería del centro sanitario, mientras esperaban la conclusión de la operación y poder hablar con los médicos que han participado en la operación para conocer todos los detalles.