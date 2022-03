El mensaje de Victoria Federica a Gonzalo Caballero tras su vuelta a los ruedos La hija de la infanta Elena no pudo estar presente en la plaza, pero no se olvido de dedicar unas palabras a su gran amigo

Gonzalo Caballero regresaba ayer a los ruedos en Calatayud tras la grave cogida sufrida el pasado mes de mayo en Las Ventas, sin embargo, en esta ocasión, en el tendido no estaba su fan número uno, su gran amiga Victoria Federica. La hija de la infanta Elena se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Sotogrande, Cádiz, enclave que abandonó el día anterior para ver torear a Enrique Ponce en Málaga, pero que no dejó para viajar hasta Zaragoza a ver a su amigo.

VER GALERÍA

Con semblante serio, consciente de lo que se jugaba en el albero, Gonzalo estuvo saludando y concentrado con el resto de sus compañeros en el pasillo de la plaza, instantes antes de ponerse nuevamente cara a cara con el toro. No fue su mejor tarde, pues no consiguió abrir la puerta grande ni hacerse con ningún trofeo, sin embargo, el diestro logró una vez más sorprender a Victoria Federica, quien, no dudó, en dejar este breve pero significativo mensaje al torero: Increible ❤️🔥". Anteriormente Gonzalo había colgado este mensaje en sus redes acompañadas de algunas imágenes de su vuelta. "Muy Feliz de volver así. Detrás de este vestido de luces hay mucha lucha por poner la pierna a punto y las sensaciones de hoy han sido muy bonitas. Una pena que la espada se llevase las orejas , pero hoy el triunfo era otro"

Esta semana en exclusiva en ¡HOLA!: Victoria Federica, fotografiada, por primera vez, en bikini

La hija de la infanta Elena y el diestro se conocen desde 2016 —los presentó Felipe Juan Froilán—, aunque no ha sido hasta estos últimos meses cuando se han vuelto casi inseparables. Durante dos años, Vic —así la llaman sus amigos— y Gonzalo salieron en pandilla, pero ahora, por mucho que su padre, Jaime de Marichalar, niegue el romance y los siempre presentes rumores de noviazgo, en los últimos meses ambos han compartido planes a todas horas.