Estos son los ganadores de la 38 Copa del Rey MAPFRE de Vela, decididos en el último día de regatas

La 38 Copa del Rey MAPFRE ha mantenido el interés y la expectación hasta el final, ya que los ganadores de las 11 clases no se han decidido hasta la última jornada de regatas celebrada hoy en la bahía de Palma. El Aifos 500 de la Armada Española, patroneado por el rey Rey Felipe VI, no ha podido finalmente hacerse con una posición en el podio en la clase ClubSwan 50, y ha obtenido una meritoria quinta posición tras una reñida competición.

La entrega de premios de la 38 Copa del Rey MAPFRE se celebrará en el recinto de Ses Voltes, a los pies de la catedral de Palma. Un año más, será el Rey Felipe VI el encargado de presidir el acto y hacer entrega de sus trofeos a los vencedores. Este es el podio ganadores en las 11 clases:

GC32

1. Oman Air, Adam Minoprio.

2. Alinghi, Ernesto Bertarelli.

3. Red Bull Sailing Team, Roman Hagara.



BMW ORC 0

1. Team Vision Future, Mergui Mikael.

2. Rowdy Too, Tim Goodbody.

3. Paprec Reciclaje, Tim Goodboy.



BMW ORC 1

1. Estrella Damm, Luis Martínez.

2. Rats in Fire, Rayco Tabares.

3. From now on, Hernán Mones.



BMW ORC 2

1. El Carmen – Elite Sails, Jose Coello.

2. Teatro Soho Caixabank, Daniel Cuevas.

3. Riva Reno Gelato, Christian Plump.



BMW ORC 3

1. L’Immens – Laplaza Assessors, Carles Rodríguez.

2. Airlan Aermec, Juan Cabrer.

3. Vertigo Dos Texia, Jorge Martínez Doreste.



Mallorca Sotheby’s IRC

1. Cannonball, Darío Ferrari.

2. Proteus, George Sakellaris.

3. Bella Mente, Hap Fauth.



Herbalife Nutrition J80

1. Grupo Garatu, Juan Vázquez.

2. Bribon Movistar, Marc de Antonio.

3. Solintal, Ignacio Camino.



ClubSwan 50

1. Cuordileone, Ettore Mattiello.

2. Earlybird, Hendrik Brandis.

3. Cetilar-Vitamina, Andrea Lacorte.



Swan 45

1. Porron IX, Luis Senís.

2. Fever, Klaus Diederichs.

3. Blue Nights, Tea Ekengren-Sauren.



Mallorca Sotheby’s ClubSwan 42

1. Natalia, Natalia Brailoiu.

2. Far Star, Lorenzo Mondo.

3. Dralion, Pit Finis.



Purobeach Women’s Cup

1. Federación Balear, Helena Alegre.

2. Vela Catalana, Aura Miguel.

3. Dorsia Sailing Team, Natalia Via Dufresne.