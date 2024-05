La sorprendente decisión que ha tomado la condesa Alexandra, ex del príncipe Joaquín, siguiendo las reglas de la numerología La madre de Nicolás y Félix de Dinamarca ha hecho una modificación en su nombre

Hacía mucho que la condesa Alexandra, primera mujer del príncipe Joaquín de Dinamarca y madre de sus hijos mayores Nicolás y Félix, no ocupaba titulares. En estos meses en los que la monarquía danesa ha visto una abdicación y la proclamación de un nuevo Rey, ha estado apartada de los focos hasta ahora, cuando ha sorprendido a la opinión pública con un cambio de nombre según los criterios de la numerología. Conocida como Alex, la Condesa se ha quitado su segundo nombre, Christina y lo ha reemplazado por Emiliah, según ha informado la prensa del país.

Con esta modificación, la condesa Alexandra, de 59 años, considera que su vida mejorará según la teoría de que el nombre de una persona puede afectar a su vida en gran medida. Tan en serio se lo ha tomado que el cambio ya figura en el Registro Civil como Alexandra Emiliah, tal y como ha publicado la revista Se og Hor. Esto implica que a partir de ahora deberá firmar así en los documentos oficiales.

El portavoz de la condesa Alexandra ha confirmado a BT la noticia. “Es cierto, pero es una decisión privada, por lo que no haremos más comentarios al respecto”, dijo Helle von Wildenrath Lovgreen. Lo que no ha cambiado es que seguirá llevando su título aristocrático. No es la única alteración que la que fuera nuera de la reina Margarita ha llevado a cabo en los últimos tiempos. El año pasado renunció como miembro de la junta directiva de la sucursal danesa de la compañía farmacéutica Ferring, cargo que ocupaba desde 2007, para ocupar otro puesto en la misma empresa.

El príncipe Joaquín y Alexandra se conocieron en Hong Kong en enero de 1994 en una cena con amigos comunes. Se casaron el 18 de noviembre de 1995 en una romántica (y nevada) boda en la capilla del castillo de Frederiksborg, una hermosa fortaleza renacentista a 40 kilómetros de Copenhague. Los rumores de crisis en la pareja comenzaron en el verano de 2004, cuando sus hijos tenían cinco y dos años. En septiembre de ese mismo año, la Casa Real danesa anunció a través de una rueda de prensa que no habían podido superar sus desavenencias conyugales y habían iniciado los trámites de separación.

Alexandra Manley, su nombre de soltera, no quedó mal parada, puesto que podía seguir usando el título de princesa (hasta que se casó por segunda vez), recibió una casa, un sueldo anual hasta que el menor de sus hijos, Félix, cumpliera 18 años, y se quedó con una valiosa tiara de la dinastía danesa. Esta joya desencadenó la conocida como ‘guerra de diamantes’ con la reina Margarita. Joaquín rehizo su vida con Marie, con la que se casó y tiene dos niños y Alexandra se casó en 2004 con un cámara de televisión del que se separó en 2015. En 2021 se hizo oficial su relación con el empresario Nicolai Peitersen con el que rompió en 2023 a causa de una infidelidad por parte de él.