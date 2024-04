La reina Margarita, nominada a los premios del cine danés por la película de Netflix 'Ehrengard: El arte de la seducción'

Margarita de Dinamarca despedirá su reinado por todo lo alto. Después de 52 años en el trono, la soberana danesa abdicará en favor de su hijo el príncipe heredero Federico el próximo 14 de enero. Pero antes de que eso se produzca la monarca ha recibido con ilusión las nominaciones a los premios de cine Roberts, considerados los Oscar del cine danés, por su paticipación como escenógrafa y diseñadora de vestuario en la película de Netflix Ehrengard. El arte de la seducción.

VER GALERÍA

La reina Margarita, gran apasionada del mundo de las artes, compite en las categorías "escenógrafía del año y "diseño de vestuario" por su contribución en esta película de fantasía, dirigida por el laureado cineasta danés Bille August y que es una adaptación de la novelas homónima de Karen Blixen, autora de Memorias de África. Esta comedia de enredo de la alta sociedad cuenta la historia del príncipe Lothar, perteneciente al ducado de Babenhausen, y cómo la joven experta en el amor, Cazotte, es contratada por la Gran Duquesa para enseñarle el arte de la seducción y el amor al inocente príncipe heredero.

-Margarita de Dinamarca celebra el último acto oficial de su reinado en la cuenta atrás para su abdicación

VER GALERÍA

Para esta película, estrenada en Netflix en septiembre de 2023, Margarita realizó unos setenta decoupages, una técnica en la que los muebles y las paredes se cubren con trozos de papel de colores, y diseñó trajes entre otros para los actores Sidse Babett Knudsen y Mikkel Boe Følsgaard. Este método ya ha sido utilizado por la Reina en otras producciones como la adaptación cinematográfica de algunas de varias obras de Hans Christian Andersen, como el corto basado en La reina de las nieves de Andersen, así como en la película titulada Los cisnes salvajes en 2009. A la monarca siempre le ha encantado dibujar y célebres también son los dibujos que se utilizaron en las ediciones de El señor de los anillos, publicadas en Dinamarca, y que ella misma firmó bajo el pseudónimo de Ingahild Grathmer.

-Se desvela qué título tendrá la reina Margarita tras su abdicación el 14 de enero

VER GALERÍA

La entrega de los Premios Robert tendrá lugar el próximo 3 de febrero. Los ganadores son elegidos por los casi 3000 miembros de la Academia de Cine Danesa y la reina Margarita podría alzarse con varios galardones.Margarita ya mostró su fascinación por haber podido sumarse al equipo de esta película, a cuyo estreno no faltó el pasado mes de octubre. "Las historias de Karen Blixen siempre me han fascinado por su cualidades estéticas, imaginación y mundos que podías palpar. Me alegra poder ser parte de este proyecto", señaló. "He intentado interpretar el universo fantástico de Blixen en la creación de los decoupage y el vestuario, y estoy deseando ver cómo la historia de Ehrengard cobra vida en esta película".

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Margarita de Dinamarca, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!