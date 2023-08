Nicolás de Dinamarca, el otro 'royal' que disfrutó de la victoria de España en la final del Mundial

La conquista del Mundial por parte de la selección femenina de fútbol ha marcado un antes y un después en la historia del deporte español. Desde las gradas miles de aficionados celebraron esta importante victoria junto a las jugadoras, entre estos ciudadanos anónimos también estaban Elsa Pataky con sus tres hijos y su marido Chris Hemsworth. Además, la reina Letizia y la infanta Sofía se trasladaron hasta Sídney (Australia) para apoyar en directo a las deportistas y fueron las encargadas de entregarles el prestigioso trofeo cuando el árbitro pitó el final del partido uniéndose a los animados festejos.

La reina Letizia y la infanta Sofía celebran por todo lo alto con las jugadoras la conquista del Mundial

Sin embargo, la reina Letizia y la hija más pequeña del rey Felipe VI no fueron las únicas royals allí presentes, ya que Nicolás de Dinamarca, el nieto mayor de la reina Margarita, también disfrutó de este espectáculo deportivo en compañía de su chica, Benedikte Thoustrup. Así lo demuestran las fotografías del interior del Accord Stadium que la joven pareja ha compartido en sus respectivos perfiles públicos.

Hay que recordar que a sus 23 años el hijo del príncipe Joaquín y la condesa Alexandra ha hecho las maletas para emprender una nueva aventura académica en Australia. El joven está cursando un semestre escolar de asignaturas optativas en la Universidad de Tecnología de Sídney como parte de un programa de intercambio de la Escuela de Negocios de Copenhague en la que está matriculado de manera regular. En un principio, está previsto que el conde Nicolás permanezca en el país de Oceanía hasta el próximo mes de noviembre.

Esta no es la primera vez que el sobrino del futuro monarca de Dinamarca hace una estancia prolongada en el extranjero, porque también estudió durante unos meses en París. De la misma manera, ha viajado a otros puntos del mundo por motivos profesionales. Nicolás se está labrando una prometedora carrera en el mundo de la moda y el modelaje y se ha subido a pasarelas muy importantes, como la de la Semana de la Moda de Londres.

Sin duda, la mudanza a Australia ha supuesto darle un giro de 180º grados a su vida. Una nueva etapa que ha venido pocos meses después de perder su título de príncipe, al igual que sus tres hermanos Félix (20), Henrik (13) y Athena (12), por decisión de su abuela. Una nueva realidad que en un principio no fue nada fácil de asimilar para el primogénito de la condesa Alexandra. “Es una sensación extraña. Una experiencia que hubiera preferido no tener. Pero ahora es como es y durante el resto de mi vida estaré orgulloso de los años en los que se me permitió ser príncipe de Dinamarca”, explicó en el Tabloide danés BT. Aunque ya no son príncipes, los cuatro mantienen la distinción de condes de Monpezat, título que heredaron de su abuelo paterno, Henrik de Dinamarca, en abril de 2008.

