El escándalo que sacude al internado de Christian de Dinamarca y sobre el que se ha pronunciado su madre, la princesa Mary

Christian de Dinamarca, hijo mayor de los príncipes Federico y Mary y que está llamado en un futuro a ser Rey, ha seguido los pasos de la princesa Leonor y está estudiando el Bachillerato en un internado. El Herlufhom Gymnasium, ubicado en la ciudad de Naestved, a 120 kilómetros de la residencia de sus padres, cuenta con 600 alumnos procedentes de toda Europa y de otras partes del mundo. La escuela se ha visto envuelta en la polémica después de que en un documental, que se emitirá íntegro este jueves por la noche, se asegure que se han producido desde hace tiempo agresiones violentas y casos de bullying, en este centro escolar privado privado que goza de gran prestigio en el país.

Para afirmar tales acusaciones, el documental se basa en el testimonio de antiguos alumnos que apuntan a que el acoso sería algo habitual en el centro. En total, en el reportaje de televisión habrían hablado unos cincuenta estudiantes que describen sus experiencias personales. Por su parte la dirección del internado rechaza las acusaciones y niega que haya un problema. Además del príncipe Christian está previsto que su hermana, la princesa Isabella, de 15 años que acaba de recibir la Confirmación, sea matriculada el próximo curso en Herlufhom. Sin embargo, tras estas revelaciones muchos se preguntan si la Casa Real cambiará de opinión sobre el futuro académico de los Príncipes.

Lejos de evitar la polémica la princesa Mary, madre de Christian e Isabella, se ha pronunciado al respecto cuando acudía a un acto como patrona de la Fundación Maternidad. “Todavía no he visto el documental, pero suena muy violento y hay que tomarlo en serio. En general me alejo de todas las formas de intimidación, insultos y violencia”, djio la mujer del príncipe Federico a un periodista del tabloide danés Ekstra Bladet.

Comunicado de los príncipes herederos

Horas después de que saltara el escándalo, los príncipes herederos daneses hicieron pública una declaración al respecto: "Como padres de un chico que va a Herlufsholm, estamos profundamente conmocionados por los testimonios que aparecen en el actual documental sobre la escuela. Es desgarrador escuchar testimonios sobre el acoso sistemático y sobre la cultura de abuso y violencia de la que muchos han sido parte. Es completamente inaceptable. Como padres esperamos que la escuela garantice de manera efectiva una cultura en la que todos estén seguros y sean parte de la comunidad, y en el futuro haremos los cambios que sean necesarios".

Precisamente el bullying es uno de los asuntos que más preocupan a la Princesa y que aborda a través de su Fundación. Lleva muchos años involucrada en la creación de programas que frenen el acoso escolar y el aislamiento social que sufren los niños y los adolescentes en sus colegios. Según datos de esta entidad, el 9% de los escolares daneses de entre 11 y 15 años han sufrido acoso en los medios digitales y otro 9% ha dejado de participar en actividades de ocio para evitar las burlas o el acoso.