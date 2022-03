La reina Margarita, junto a los príncipes herederos, hace una importante donación a las victimas de la guerra de Ucrania

Desde que el pasado 24 de febrero las tropas rusas invadieron Ucrania, el mundo entero está volcado en ayudar a las miles de personas que lo están perdiendo todo por este conflicto bélico. Los últimos en aportar su granito de arena han sido los miembros de la Familia Real danesa, quienes han apostado por colaborar económicamente. En un comunicado oficial, los Glücksburg han explicado que el patronato de la Fundación de la reina Margarita y el de la Fundación de los Príncipes herederos van a donar un millón de coronas (aproximadamente 135.000 euros) a las víctimas de la guerra en Ucrania. De manera simultánea y bajo el lema "Juntos por Ucrania", en el país escandinavo se reúnen este sábado diversas organizaciones para prestar asistencia de emergencia a los afectados.

En el texto remitido por la Casa Real no solo se ha anunciado esta donación sino que Margarita de Dinamarca también ha mostrado sus sentimientos. La Reina, que a finales de enero se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytró Kuleba, ha reconocido sentir tristeza y preocupación por los acontecimientos que están sucediendo en el este de Europa, donde el número de víctimas no deja de aumentar. "Europa está en guerra otra vez. Me entristece infinitamente presenciar lo que está sucediendo ahora en Ucrania. El progreso y la esperanza que florecieron en toda Europa tras la caída del Muro de Berlín se desmoronan ahora ante nuestros ojos", ha comenzado a decir la monarca, que lleva medio siglo en el trono.

"Todos los días seguimos imágenes de la devastación y la injusticia de la guerra. Imágenes desdichadas de niños y mujeres que tienen que despedirse de sus padres, hermanos y maridos que luchan como soldados por Ucrania, pero también imágenes heroicas de una fuerte juventud ucraniana que lucha por la libertad a la que tienen derecho y que ahora mismo defienden con sus vidas. Para nosotros como daneses, toda la situación deja una impresión indeleble. Nos solidarizamos con el pueblo ucraniano y apoyamos a todos aquellos que brindan ayuda y trabajan para salvar vidas", ha añadido antes de finalizar el comunicado oficial pidiendo un importante deseo: "Que esta guerra sin sentido termine pronto".

La ofrenda floral de los príncipes Vincent y Josephine

Federico de Dinamarca se reunía este viernes con el secretario general de la Cruz Roja, Anders Ladekarl, para conocer el trabajo que está llevando a cabo la organización en Ucrania. Además, tanto él como su esposa han querido hacer partícipes a sus hijos de la realidad que viven en estos momentos en la nación presida por Volodímir Zelenski y cuentan con ellos para los gestos solidarios. La pasada semana, antes de asistir a la escuela pública Tranegård en la que estudian, los príncipes Vincent y Josephine (tienen once años) hacían junto a su padre una ofrenda floral. Los tres acudieron a la sede de la Embajada de Ucrania en Copenhague para depositar flores a las puertas de este edificio institucional. Con semblante muy serio y ropa abrigada, colocaron su propio ramo y observaron con detenimiento los detalles de los mensajes en este improvisado altar lleno de velas y banderas de ambos países.

