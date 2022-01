Una vida discreta y una dura adolescencia, así es María Laura de Bélgica, protagonista de la primera boda real de 2022

Ni siquiera se conocía que María Laura de Bélgica, sobrina del rey Felipe y segunda hija de los príncipes Astrid y Lorenzo, tenía pareja cuando el palacio de Laeken anunciaba hace unos días su compromiso con William Ivys. La archiduquesa de Austria-Este residía en Londres y mantenía la misma discreción de la que siempre había hecho gala. A pesar de ser uno de los miembros menos conocidos de la familia real belga, su nombre comenzó a sonar más de lo habitual tras la publicación del libro Princesas de Bélgica de los periodistas Joëlle Vanden Houden y Brigitte Balfoort. Las autoras, ambas expertas en realeza, desgranan la vida y personalidad de la nueva generación de las mujeres Sajonia Cobourg-Gotha, entre ellas María Laura, de la que relatan la historia más dolorosa vivida en su etapa escolar.

La Princesa estudió en el exclusivo colegio de Saint-Jean Berchsmann, en el centro de Bruselas, al igual que sus hermanos los príncipes Amadeo, Joaquín, Luisa María y Laetitia María. Ella y su hermano mayor Amadeo fueron los primeros miembros de la casa real belga en ser escolarizados fuera de casa. Según cuentan Vanden Houden y Balfoort, allí sufrió acoso escolar por parte de algunos compañeros, una situación que afortunadamente sus padres pudieron detectar a tiempo para cambiarla a la escuela internacional de San Juan de Waterloo, donde estudió los últimos años antes de matricularse en la universidad. Alli, también vivió una durísima experiencia, pero en este caso la suerte estuvo de su lado, ya que en 2005 el autobús escolar en el que viajaba sufrió un accidente y dio varias vueltas de campana, con la buena fortuna de que la nieta de Alberto II resultó ilesa.

Como sus primos, la princesa heredera Elisabeth y el príncipe Gabriel, María Laura también optó por el Reino Unido para sus estudios superiores. Así, recaló en Londres, donde aún reside y donde conoció a su futuro marido, para cursar mandarín en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad SOAS, formación que completó en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, en París y después, viviendo año y medio en China. Además de inglés y mandarín, habla los tres idiomas oficiales de Bélgica: francés, neerlandés y alemán. Actualmente, la octava en la línea de sucesión al trono trabaja como analista en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

La polémica española de su hermano, el príncipe Joaquín

A pesar de no ser demasiado conocida fuera de Bélgica, la lista de títulos que ostenta no es corta. Nacida con el nombre de Maria Laura Zita Beatrix Gerhard, la archiduquesa de Austria-Este también es princesa imperial de Austria -su padre, el príncipe Lorenzo es nieto del último emperador- y princesa real de Bohemia, Hungría y Módena, por lo que recibe el tratamiento de alteza imperial y real. Aunque en España muchos se familiarizan ahora con el nombre de la princesa María Laura, el año pasado lo hacían con el de su hermano, Joaquín de Bélgica por distintas razones. El tercer hijo de los príncipes Astrid y Lorenzo daba positivo en coronavirus tres días después de participar en una fiesta familia en Córdoba, que acabó suponiéndole una multa de 10.400 euros por no cumplir con la cuarentena que exigían entonces las normas.

Tal y como ha comunicado la casa real belga, será en la segunda mitad del año cuando podamos disfrutar de una nueva boda real, que abre una incógnita: ¿estará entre los invitados la princesa Delphine? La hija que tuvo el rey Alberto fuera del matrimonio y que reconoció el año pasado ha confesado que mantiene una excelente relación con su hermana Astrid de Bélgica, por lo que tal vez y, a pesar de que se conocen personalmente desde no hace demasiado tiempo, su sobrina María Laura la incluya en la lista de invitados.