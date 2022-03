Se desvela el paradero de la tía desaparecida del rey Felipe de Bélgica, la princesa Marie-Christine

Marie-Christine de Bélgica, llamada “la princesa desaparecida” decidió romper sus lazos familiares, dejar de lado su estatus real y poner tierra de por medio. Hija del rey Leopoldo III y la princesa Lilian, y por tanto medio hermana del rey Alberto y tía del rey Felipe de Bélgica decidió emigrar a Estados Unidos en 1980 dejando atrás una juventud bastante convulsa tras denunciar la crueldad con la que la trató su madre.

Nadie se enteró de su paradero hasta 2007, cuando concedió una entrevista al periódico belga Het Laatste Nieuws. Ahora, este mismo medio ha reubicado de nuevo a la princesa y tras vivir en ciudades como Toronto, Las Vegas y San Diego, Marie-Christine ha sido localizada en Sequim, un pequeño y recóndito municipio del Estado de Washington, donde reside junto a su segundo marido,el cocinero francés Jean-Paul Gourgues.

¿Pero cómo acaba una princesa belga viviendo en el más posible anonimato a miles de kilómetros de su lugar de nacimiento? Con un estilo de vida bastante rebelde desde su juventud, Marie-Christine siempre estuvo en contra de las restricciones y prohibiciones que conllevaban su posición real. Contra el consejo de sus padres se casó con Paul Drucker, un pianista de bar quebequense, viudo, padre de dos hijos y trece años mayor que ella. El matrimonio no duró mucho y finalmente acabó divorciándose para casarse con el ya mencionado cocinero.

Transgresora y disoluta, la hija del rey Leopoldo III ha atacado duramente a la familia real belga, tanto que en un artículo publicado el 17 de abril de 2007 en la revista Humo, incluso declaró que "abolir la monarquía podría ser beneficioso para Bélgica". Marie-Christine, quien durante su periplo por Estados Unidos tuvo problemas con el juego y el alcohol fue reflotada, en más de un par de ocasiones, por sus hermanos, primero por el rey Balduino y años después por Alberto. Sin embargo, nada de eso consigue que la Princesa vuelva a tener contacto con sus familiares. No acudió a los funerales de sus padres y hasta acabó rompiendo la relación que mantenía con su hermana Esmeralda, el único nexo de unión con el que aun sus hermanos mantenían la esperanza. "Marie-Christine no quería mantener ningún contacto con su familia o amigos del pasado" . "Es tu deseo. Ella dice que tiene una nueva vida. Estoy triste, pero respeto su decisión. Lo he intentado durante cuatro años, pero realmente no quiere mantener el contacto y no puedo obligarla", explicaba su hermana al diario Het Laatste Nieuws.

Así que, actualmente, Marie-Christine de Bélgica, tiene 68 años ha encontrado la estabilidad al lado del francés Jean-Paul Gourgues y reside en una casa rural con vistas a las montañas, propiedad que habrían comprado hace unos diez años.

