Vittoria de Saboya, la princesa heredera que ha deslumbrado en París junto a su madre

Tiene 20 años, es una princesa sin reino, pero a sus veinte años ya ha conquistado el trono de la moda. Vittoria de Saboya, la hija mayor del príncipe Filiberto y la actriz Clotilde Courau, ha acudido a la Semana de la Moda de París, acompañada por su madre, para ver las últimas propuestas de alta costura de Dior para la próxima temporada primavera-verano. Un paso más para esta princesa influencer, modelo, heredera de los derechos dinásticos de la Casa Saboya y bisnieta del último monarca de Italia.

La llegada de la princesa milennial y su madre por la capital gala causó un gran revuelo. Perfectamente combinadas con pantalones y chaquetones en negro, Vittoria posó en el photocall en salitario con un conjunto de lo más preppy compuesto por una chaqueta de manga corta con cuadro vichy y una diadema negra con lazada que le daba un aire muy chic. Para la Princesa, las propuestas de Dior, que vio desde el front row, fueron “sublimes”. Ya por la noche tuvo la oportunidad de acudir a la fiesta que la maison francesa ofrecía para celebrar el desfile.

Interesada por el mundo de la moda, Vittoria estaría llamada a ser la futura reina de Italia en caso de que la monarquía no se hubiera abolido en el referéndum de 1946. El pasado verano su padre anunció que renunciaba a sus derechos dinásticos en favor de su primogénita como heredera de los Saboya. Gracias a la modificación en la ley Sálica de 2020 que hizo que Víctor Manuel, actual jefe de la Casa e hijo del último monarca italiano Humberto II, se aplica desde entonces la primogenitura y no la preferencia del hombre sobre la mujer. De no haberse hecho este cambio, las dos hijas de Filiberto podrían haber sido apartadas en favor de Amadeo de Saboya Aosta, primo de Víctor Manuel y con el que mantiene una disputa por la titularidad de la Casa Real.

Vittoria no es italiana de cuna ya que nació en Ginebra (Suiza) el 28 de diciembre de 2003. Es princesa de Carignano y marquesa de Ivrea y trabaja en la agencia de modelos Karin Models. Tiene una hermana, Luisa, de 17 años, que es princesa de Chieri y condesa de Salemi. Compagina su trabajo como modelo con el sueño de poder crear su propia marca de ropa. Dado que ya es la heredera de los Saboya, también participa en actos institucionales de la Casa.

