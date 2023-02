Pablo y Marie-Chantal de Grecia ultiman en Atenas los detalles para un nuevo funeral por el rey Constantino

Pablo y Marie Chantal de Grecia ya se encuentran en Atenas, a donde llegaron este miércoles, para ultimar todos los detalles de un nuevo funeral en la Catedral Metropolitana por Constantino de Grecia, que se produce 40 días después del fallecimiento del último rey de los helenos, que se produjo el pasado 10 de enero a los 82 años.

El jefe de la Casa Real griega y su esposa fueron vistos llegando al céntrico hotel Gran Bretaña, muy cercano a la icónica plaza Sintagma, con el rostro serio y sin ninguno de sus cinco hijos. El sábado a las 11:00 horas (10:00 h en España) tendrá lugar una misa en recuerdo al antiguo jefe de Estado, que será de carácter familiar y a la que se espera que acudan 250 personas. Entre ellos, amigos, compañeros del colegio y familiares del hermano de doña Sofía que no pudieron estar en el funeral del pasado 16 de enero, que a pesar de no ser de Estado ni con honores contó con la representación de catorce Casas Reales, entre ellas la Española, con los reyes Felipe y Letizia.

Instantes después se vio a la reina Ana María con sus hijas las princesas Theodora y Alexia que se dirigían a comer al restaurante Cookoovaya donde las esperaban el resto de la familia.

Tras el servicio religioso que durará una hora, los asistentes se dirigirán a la Fundación Stavros Niarchos para tomar un café y según apunta la prensa local habrá una cena en el Hotel Gran Bretaña. De hecho, tras dejar su equipaje, los príncipes Pablo y Marie-Chantal se dirigieron a este centro cultural que se sitúa mirando al mar, a la manera de los antiguos templos helenos.

Además de la reina Ana María, se espera que los cinco hijos del Rey, así como sus parejas, acudan a este tributo, además de doña Sofía y la princesa Irene, aunque, por el momento, solo se ha visto al príncipe Pablo y su esposa.

A su llegada, el jefe de la monarquía griega contestó a las preguntas de los periodistas que le esperaban a su llegada. “Hemos venido para el servicio conmemorativo, gracias. Es una situación difícil. Como siempre, estaremos aquí”, dijo sobre la ceremonia y sobre la posibilidad de trasladar su residencia permanente de Nueva York, donde viven desde hace más de cinco años, a Atenas. “No tengo mucho que decir”, respondió sobre la posibilidad de comprar una propiedad en su país natal, unos rumores que ya fueron desmentidos.

Esta nueva ceremonia religiosa no será transmitida por televisión, pero el sábado, la Policía establecerá un cordón de seguridad y movilidad en el entorno de la Catedral y las calles aledañas.

Al día siguiente, el domingo, tendrá lugar un responso en el cementerio real de Tatoi, donde descansan los restos del rey Constantino y de sus antepasados, entre ellos sus padres, los reyes Pablo y Federica. En esta finca, el primer hogar de la reina Sofía, también se ultiman los trabajos para tener lista la lápida y acondicionar la zona debido al temporal que ha azotado Ática. Será un acto muy íntimo solo para el círculo familiar cercano, en el que habrá presencia policial y que será a puerta cerrada.