Los griegos despiden al rey Constantino en la capilla ardiente instalada antes del solemne funeral

La Familia Real griega ha despedido este lunes con gran tristeza al último Rey del país, Constantino de Grecia, que falleció el pasado 10 de enero a los 82 años tras varios días ingresado en el hospital Hygeia de Atenas. El funeral ha sido a las 12:00 horas (11:00 horas españolas) en la Catedral Metropolitana, pero desde las 6:00 (5:00 hora española) se ha instalado una capilla ardiente abierta a todo el público en la Capilla de San Eleftherios que permanecerá hasta las 10:30 horas (9:30 hora española).

El cuerpo sin vida de Constantino de Grecia ha partido del Primer cementerio de Atenas poco después de las 5:00 (4:00 hora española) y ha llegado a la Capilla de San Eleftherios sobre las 5:45 horas (4:45 hora española). El coche fúnebre ha parado en la Plaza de Mitropólis del barrio de Plaka en el centro histórico de Atenas, donde se encuentra la Catedral. Desde allí, el féretro, cubierto con la bandera del país, ha sido portado a hombros hasta la Pequeña Metrópolis, un edificio del siglo XII situado también en la Plaza de Mitrópoli, junto a la Catedral. Se trata de uno de los lugares más antiguos de la capital.

Los miembros de la Familia Real han pedido a todas las personas que acudan a este velatorio previo al funeral para mostrar sus respetos al último Rey de los helenos que, en lugar de flores, hagan donaciones a fundaciones benéficas. Sin embargo, algunos griegos han llevado rosas. Otros, en cambio, han acudido con banderas y fotografías de Constantino de Grecia, al que han definido como "un hombre que fue noble y honró a Grecia, lo recordaremos por siempre, su recuerdo es eterno".

Los ciudadanos griegos, venidos de todas partes del país, han esperado con tranquilidad su turno para entrar en la Capilla de San Eleftherios. Se han formado largas colas, cubriendo casi todo el perímetro de la plaza Mitropólis y la calle Mitropoleos, que se encuentra cerrada al tráfico y solo es posible su acceso a pie. Se estima que más de 1.000 griegos han esperado alrededor de dos horas para mostrar sus respetos al último Rey del país. Para hacer más llevadera la espera, han cantado el himno nacional y han recordado a Constantino de Grecia con la prensa local. "Lo conocí en Londres. Serví en la embajada griega. Mandó a mis hijos a la escuela gratis, porque las escuelas en Londres son demasiado caras. Estoy aquí para honrarlo", ha dicho un vecino. "Vinimos hoy para honrar a un jefe de estado, una parte de nuestra historia, un medallista olímpico, un hombre que sirvió y nació en Grecia. Mis condolencias a su familia", ha dicho otro.

Además de ciudadanos anónimos, el ex primer ministro de Grecia, Andoni Samaras, ha aparecido a título personal en la capilla ardiente, un gesto que ha sido del agrado de los allí presentes, que no han dudado en aplaudirle. Samaras, acompañado de su esposa, ha mostrado su desacuerdo por enterrar a Constantino de Grecia de manera privada. Según él, tendría que haber tenido un funeral de Estado. "Las democracias no guardan silencio sobre su pasado", declaró, recordando que Constantino de Grecia fue gobernante del país, jefe de las Fuerzas Armadas y campeón olímpico.

Atenas ha incrementado las medidas de seguridad ante la llegada de jefes de Estado y miembros de Casas Reales. La ciudad se ha despertado con cortes de calles en los aledaños de la Catedral y un amplio despliegue policial que incluye francotiradores en la zona centro.

Inmediatamente después del cierre de la capilla ardiente, los restos mortales del rey Constantino han sido trasladados para su funeral hasta la conocida por los griegos como Mitropoli, una iglesia de origen bizantino dedicada a Santa María de la Asunción. Este templo ha sido testigo de importantes ceremonias. Allí se casaron don Juan Carlos y doña Sofía el 14 de mayo de 1962. Dos años más tarde, el 18 de septiembre de 1964, era el propio Constantino quien contraía matrimonio con la princesa Ana María de Dinamarca. También fue el escenario del 'sí, quiero' del Philippos de Grecia y Nina Flohr el 23 de octubre de 2021, el último gran acontecimiento familiar donde vimos al último monarca del país.

La despedida de Constantino de Grecia ha sido privada, pero han asistitdo numerosos miembros de la realeza y familiares. En total, unas 200 personas. Además de doña Sofía y su hermana Irene de Grecia, han estado presentes los reyes Felipe y Letizia. También se ha trasladado hasta Atenas el rey Juan Carlos, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, y las infantas Elena y Cristina con sus respectivos hijos, Felipe y Victoria de Marichalar, y Juan Valentín, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin. En la fachada de la Catedral ya reposan varias coronas de flores, entre ellas, la de los reyes Juan Carlos y Sofía, y la de don Felipe y doña Letizia.

Ha asistido, por supuesto, toda la Familia Real griega con Ana María de Grecia al frente y sus cinco hijos: Alexia, Pablo, Nicolás, Theodora y Phillippos. Todos ellos han ido acompañados de sus respectivas parejas. Alexia está casada con Carlos Morales y tiene cuatro hijos: Arrietta, Ana María, Carlos y Amelia; Pablo está casado con Marie-Chantal y tienen cinco hijos: Olympia, Konstantino Alexios, Aquileas, Odysseas y Arístides; Nicolás de Grecia está casado con Tatiana Blatnik; Theodora está comprometida con Matthew Kumar, y Phillippos está casado con Nina Flohr.

Una vez finalizado el funeral, los restos mortales de Constantino se han trasladado al cementerio de Tatoi, panteón real de la Familia Real helena, donde descansarán para siempre. El camposanto se encuentra a unos 20 kilómetros de Atenas, en un bosque que rodea al Palacio de Tatoi. Allí se encuentran las sepulturas de los reyes Pablo y Federica, padres del rey Constantino, la reina Sofía y la princesa Irene.