Christian de Dinamarca, el otro gran ausente en la gran cita 'royal' de Noruega

La Casa Real noruega abre este viernes los salones de Palacio para celebrar por todo lo alto la mayoría de edad de la princesa Ingrid Alexandra, hija de los príncipes Haakon y Mette-Marit y futura Reina del país. Los reyes Harald y Sonia ejercen de anfitriones y han invitado a reyes y príncipes de Europa en el que es el mayor encuentro intergeneracional entre miembros de la realeza del siglo. Representantes de nueve Casas Reales reinantes y no reinantes participan en Oslo en una fiesta que nos transportará a tiempos pasados. Sin embargo, habrá notables ausencias. La reina Letizia, la princesa Leonor y Christian de Dinamarca no acudirán a esta importante cita royal.

En esta ocasión, doña Letizia no acompañará a su marido, el rey Felipe, en el cumpleaños real. El monarca es uno de los seis padrinos que tiene la princesa Ingrid Alexandra y la ha arropado en otros de sus grandes momentos vitales como su Confirmación, que tuvo lugar a finales de agosto de 2019, y a la que acudió solo. El viernes, don Felipe tiene a primera hora de la mañana un acto en Madrid para conmemorar el 75º aniversario del despacho Uría Menéndez. El resto del día tiene la agenda despejada y a las 20:00 horas se le verá en Oslo. Por su parte, doña Letizia tiene una reunión, también por la mañana, con el patronato de la Residencia de Estudiantes y, aunque no tiene más compromisos oficiales no estará en el cumpleaños de Ingrid Alexandra de Noruega.

Ya que no viajará hasta el norte de Europa, es probable que doña Letizia se quede en Madrid y reciba, en compañía de la infanta Sofía, a la princesa Leonor, que regresa a casa por las vacaciones de verano. Aunque este viernes finaliza primero de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, no formará parte de la cumbre noruega de futuras reinas, aplazando así su gran debut internacional ante la realeza.

Como ella, otro heredero de su misma edad, Christian de Dinamarca, hijo de los príncipes Federico y Mary que también cumplirá 17 años en octubre, tampoco irá a la gala en Oslo en la que sí que se verá a sus padres. Al igual que don Felipe, Federico de Dinamarca también es padrino de Ingrid Alexandra. El nieto de la reina Margarita estudia en Herlufsholm, un internado situado a 80 kilómetros al sur de Copenhague, cuyas clases acaban el 22 de junio.

Además de la reina Letizia y los príncipes Leonor y Christian faltarán representantes de la Familia Real británica, que acaba de festejar por todo lo alto el Jubileo de Platino de Isabel II. A diferencia del resto de Cortes, los Windsor no tienen herederos adolescentes. El príncipe Carlos tiene 73 años, el príncipe Guillermo cumplirá 40 el martes y el tercero en la línea de sucesión, el príncipe George, tiene ocho.