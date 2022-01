Nicolás de Rumanía, ahijado de Felipe VI, espera su segundo hijo con Alina-Maria Binder

El año que estamos a punto de dejar atrás finaliza con la mejor noticia para Nicolás de Rumanía y Alina-Maria Binder: ¡aumentan la familia! El matrimonio tiene su mirada puesta en 2022 ya que es cuando nacerá su segundo bebé en común tal y como ellos mismos han anunciado mediante un comunicado: "En vísperas de la fiesta de San Nicolás, patrón de los niños, compartimos con ustedes la alegría de que nuestra familia sea nuevamente bendecida. Con gran emoción y alegría en nuestras almas estamos esperando a nuestro segundo hijo, que nacerá en la primavera de 2022. Estamos contentos de que Dios, después de María Alexandra, nos dé la alegría de otro niño".

VER GALERÍA

-¿A quién se parece su hija? ¿La Familia Real ya la conoce? Nicolás de Rumanía habla con HOLA.com tras ser padre

-Así ha sido el último adiós al rey Miguel de Rumanía

Para dar la feliz noticia, Nicolás y Alina, que es economista, licenciada en Ciencias de la Comunicación y ha trabajado en la industria de la aviación privada, han compartido una bonita imagen. En la instantánea aparecen posando con su niña en brazos junto al árbol navideño que adorna su residencia en estas fechas. Dentro de doce meses podrán repetir esta foto siendo ya una familia de cuatro y con la pequeña Maria Alexandra ejerciendo como hermana mayor. La niña acaba de cumplir su primer año (nació el el 7 de noviembre del 2020 en el hospital Polizu de Bucarest) y próximamente podrá empezar a compartir juegos y travesuras con el bebé, al que sus padres esperan con entusiasmo. "A menudo, incluso en tiempos difíciles, ocurren milagros. Para nosotros el milagro es un nuevo miembro de la familia", ha dicho el nieto del rey Miguel I de Rumanía, último monarca de ese país y primo favorito de Doña Sofía.

Para Nicolás y Alina, la paternidad ha cambiado por completo su vida, es una experiencia con la que se sienten plenos y por eso están deseando volver a repetirla. De su nueva rutina tras el nacimiento de su niña hablaban en las páginas de ¡HOLA! este verano durante unas vacaciones a orillas del Mar Negro. "He visto un cambio casi inmediato en nuestra relación. En primer lugar, nos hemos acercado más como pareja. En segundo lugar, Maria nos ha dado un propósito y un enfoque en la vida que no sabíamos que nos faltaba como pareja y como individuos. Nuestra gestión del tiempo no es la que era antes de Maria. Ahora somos más selectivos en lo que hacemos y priorizamos mejor", explicaba el ahijado de Felipe VI, que fue excluido por su abuelo de la línea sucesoria en agosto de 2015 y quiere recuperar sus derechos dinásticos.

VER GALERÍA

Encandeando buenas noticias y celebraciones

Esta recta final de 2020 está dejando momentos inolvidables a la pareja ya que, además del primer cumpleaños de su niña y de la noticia de que van a ser padres, acaban de celebrar su tercer aniversario de boda. Su romántico enlace tuvo lugar en la ciudad rumana de Sinaia, con los montes Cárpatos como telón de fondo. La iglesia de San Elijah, donde les esperaban entre vítores y aplausos un centenar de ciudadanos, fue el escenario del gran día. La ceremonia, que tuvo dos horas de duración y fue retransmitida en directo por internet, fue oficiada por el arzobispo de la arquidiócesis de Argeş y Muscel, de la Iglesia Ortodoxa Rumana. La Familia Real de Rumanía no estuvo presente, a excepción de la hermana del novio, la princesa Elena, que ejerció de dama de honor.

VER GALERÍA

Haz click para ver el documental “Reyes sin corona”, un repaso por todas las Familias Reales no reinantes que en su día ocuparon el trono de países como Grecia, Albania, Portugal o Bulgaria. El rey Simeón de Bulgaria, Leka de Albania y su esposa Elia, y don Duarte de Portugal junto a su esposa Isabel, nos abren las puertas de sus residencias para descubrirnos como es la vida actual de los pretendientes a un trono. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!