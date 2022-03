Haya de Jordania, de nuevo frente al emir de Dubái en los tribunales por un divorcio que promete ser de récord

La odisea de Haya de Jordania para coger las riendas de su vida empezó hace dos años y medio cuando huyo de Dubái con sus dos hijos pidiendo asilo político en Reino Unido. No facilitaba las cosas que su marido fuera el Emir, por lo que su petición ponía en un aprieto el complicado equilibrio diplomático de las relaciones entre ambos países, pero la Justicia siguió su propio camino. Después de más de un año de litigios en torno a su divorcio, ahora el Alto Tribunal de Londres está a punto de dictar sentencia sobre la parte económica y, teniendo en cuenta las cifras en juego, podríamos estar ante la indemnización más elevada de la historia judicial británica.

Su abogada, Fiona Shackleton, no es de las que se amilana ante la magnitud de un caso. Ha representado a Carlos de Inglaterra en su divorcio de Diana de Gales o a Paul McCartney y con la princesa Haya ya ha conseguido importantes victorias. El Juez dictaminó que el Emir era culpable de amenazas a su sexta mujer y del secuestro de dos de sus hijas. Además, recientemente una sentencia dictó que Mohamed Bin Rashid Al Maktum pirateó el teléfono móvil de su exesposa, de su abogada y de varios de sus empleados, a través de Pegasus, una tecnología militar israelí. Además, el fallo concluyó que está “totalmente” justificado el temor de Haya de Jordania de que sus hijos, Jalila, de 13 años y Zayed, de 9, puedan ser secuestrados por su padre en su casa de campo inglesa. Con estos mimbres la expareja comenzó el pasado 27 de octubre una vista de diez días para intentar llegar a un acuerdo económico.

Según The Times, teniendo en cuenta la fortuna del mandatario y la proporción que pide su exposa para ella y sus dos hijos, la indemnización podría superar el actual récord que ostenta Tatiana Akhmedova, ex mujer del multimillonario empresario ruso Farkhad Akhmedov, a la que le correspondieron 532 millones de euros. Esta sentencia, que se dictó el pasado mes de abril, ha hecho historia en Reino Unido, pero podría estar a punto de perder su trono en caso de que la baronesa Shackleton consiga superarlo para su cliente. Y las papeletas son muchas ya que la fortuna del Emir se estima en más de 11.000 millones de euros. Sea cual sea el fallo, lo que es seguro es que será público, pese a los esfuerzos del dubaití porque no trascendieran detalles del caso. El año pasado se opuso a que las sentencias saliesen a la luz argumentando que eran "inválidas". Sin embargo, el juez no estimó su petición por lo que los periodistas pudieron seguir cubriendo lo que ocurría en la sala y teniendo conocimiento de las resoluciones judiciales.

Uno de los tesoros más valiosos para los dos dentro de esa fortuna son los caballos de carreras. Él es uno de los propietarios y criadores más exitosos del mundo con su establo Godolphin dedicado en exclusiva a la cría y preparación de caballos de carrera purasangres con delegaciones en Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Australia. De todo ese imperio equino, según la prensa británica, la mitad de los ejemplares estarían puestos a nombre de la que fuera su sexta esposa, que comparte su pasión por los caballos y representó a Jordania como jinete en la competición de salto de obstáculos en los Juegos Olímpicos de Sidney del año 2000. Fue la primera mujer jordana en representar a su país en una prueba internacional. No obstante, durante estos dos años The Times asegura que la titularidad de muchos de estos caballos ha cambiado de manos, por lo que es muy probable que este asunto sea clave en este histórico divorcio.

