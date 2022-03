Mako de Japón y su marido encuentran un obstáculo más al inicio de su nueva vida

Los últimos días de octubre han sido intensos y también emocionantes para Mako de Japón. El amor ha triunfado, pero la sobrina de los emperadores nipones y primogénita de Akishino y Kiko de Japón comienza a escribir un capítulo muy diferente ya que ha sido despojada de sus títulos y privilegios al elegir a un plebeyo, Kei Komuro, como marido. "Habrá diferentes tipos de dificultades al comenzar nuestra vida, pero caminaremos juntos como lo hemos hecho en el pasado”, decía la nieta mayor de los que fueran Emperadores de Japón escasos minutos después su enlace. Ahora que está a punto de cumplirse una semana del "sí, quiero" ya han encontrado ya la primera traba de su nueva vida en Estados Unidos: Kei ha suspendido el examen de abogacía de Nueva York.

El marido de Mako de Japón terminó en junio la carrera de Derecho en la Universidad de Fordham de Nueva York y semanas después se presentó a un examen estatal en el que participaron un total de 9.227 personas. Esta prueba le permitiría empezar a trabajar en un bufete de abogados, pero ha suspendido tal y como publicaba en su web la Junta Examinadora de Leyes del Estado de Nueva York el viernes. A pesar de este revés, seguirá estudiando y en la próxima convocatoria, que previsiblemente se hará en febrero, Kei vuelva a intentar aprobar.

Mientras se prepara para esta nueva oportunidad, el yerno de los príncipes Akishino y Kiko podría seguir ejerciendo como asistente legal en el bufete de Nueva York en el que trabaja. Esta misma labor la desarrolló años atrás en Tokio y Okuno Yoshihiko, que era entonces su jefe, ha charlado con NHK (es la cadena pública del país del sol naciente) del que fue su empleado. El letrado ha explicado que el sábado por la mañana habló con Kei Komuro y fue él mismo quien le contó que no había aprobado pero que seguirá intentándolo. En la convesación también participó Mako, quien le dijo que seguirá apoyando los estudios de su esposo. Por su parte, una vez que consiga el visado para trabajar en la Gran Manzana, ella también tendrá que encontrar su hueco en el mundo laboral. Está graduada en Arte y Patrimonio Cultural en la universidad Cristiana Internacional de Tokyo y se especializó en museología en la universidad de Leicester.

Una insólita declaración de amor

Tres años después de anunciar su compromiso y tras superar varios obstáculos como la crisis del coronavirus, la distancia y los problemas económicos de la familia del novio, el 26 de octubre Mako de Japón y Kei Komuro tuvieron su gran día- Protagonizaron un atípico enlace civil que precedió a una rueda de prensa celebrada en el salón de actos del Hotel Grand Arc Hanzomon de Tokio, donde hicieron un alegato en favor de su unión y opinaron sobre todo el revuelo que ha provocado su relación. “Siento los inconvenientes que he causado y estoy agradecida por el apoyo que he recibido. Para mí, Kei es irremplazable, el matrimonio era una opción necesaria para nosotros”, decía la Princesa, que no contestó a las preguntas de los periodistas porque acusa un síndrome de estrés postraumático a raíz de toda la tensión sufrida. Por su parte, su marido dijo; “Amo a Mako. Solo tenemos una vida y quiero pasarla con la persona que amo. Me siento muy triste de que Mako haya estado en malas condiciones mentales y físicas, debido a ciertas acusaciones falsas”.

