No te pierdas a Mafalda de Bulgaria cantando... ¡en español! El pasado mes de febrero, la hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal colgó el cartel de 'sold out' en un concierto en Madrid

Antes de que la pandemia nos afectase a todos, Mafalda de Bulgaria dio un concierto en Madrid, donde no cabía ni un alfiler. Aprovechando que se encontraba en España, la hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal cantó en nuestra lengua. No era la primera vez que lo hacía: en marzo del año pasado ya debutó en la música en castellano. A pesar de todo, a los asistentes le sorprendió mucho, ¡incluso a su propia familia! "A mi tío se le han subido las cejas... ¡Canto en español!", dijo entonces, provocando las risas del público. Ahora, Mafalda vuelve a presentar una canción grabada en unos estudios de Barcelona llamada 'Decir adiós'. Dale al play y no te lo pierdas.

