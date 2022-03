La tierna imagen con la que Marie-Chantal de Grecia felicita a su hija Olympia

Marie-Chantal de Grecia ha desempolvado hoy sus álbumes de fotos para rescatar una preciosa imagen de infancia de su hija Olympia. Con esta tierna y bucólica imagen ha querido felicitar a su primogénita por su 24 cumpleaños. "Happy birthday to my beautiful Olympia! I love you to infinity and beyond little rocket" ("¡Feliz cumpleaños a mi hermosa Olimpia! Te amo hasta el infinito y más allá del pequeño cohete"), ha escrito Marie Chantal junto a la emotiva imagen, y con emoticonos de varios cohetes, estrellas y corazones para su hija. En la fotografía ambas posan al aire libre, sentadas en el suelo en un jardín, y vemos a una entonces muy pequeña Olympia, probablemente de poco más de un año de edad, mirando fijamente a la cámara mientras su madre la acaricia. Una tierna escena entre madre e hija que refleja a la perfección el amor que ha habido siempre entre ellas.

Es habitual ver a madre e hija en actitud cómplice. Y asi ha sido también con motivo del cumpleaños de Olympia. De hecho la joven no ha dudado en compartir la imagen que su madre ha subido a sus redes sociales para hacer partícipes también a sus seguidores de ese gran recuerdo con motivo de su cumpleaños. Y, a continuación, ha mostrado también la tarta con la que ha celebrado este 24 aniversario, además de una buena colección de donuts de colores que también han endulzado la celebración.

Esta no es la primera vez que Marie-Chantal rebusca entre sus recuerdos para homenajear a un miembro de su familia. Hace poco más de dos meses, rescató el álbum familiar de su marido, Pablo de Grecia, para felicitarle por su 53 cumpleaños. El hijo de Constantino y Ana María lo celebró con esos recuerdos y con muchos dulces -otra característica que se ha repetido hoy en el cumpleaños de Olympia-. En esa ocasión, la familia se vio obligada a celebrar el aniversario en casa, debido a la situación derivada de la crisis sanitaria del COVID-19; mientras que el anterior cumpleaños de Pablo lo habían celebrado en familia en Nueva York, donde precisamente habían asistido a la graduación de Olympia, que completó sus estudios en la Gran manzana, en la prestigiosa escuela Gallatin, integrada en la Universidad de Nueva York.

- Así es la mediática y divertida familia numerosa de Pablo y Marie Chantal de Grecia

- Marie-Chantal de Grecia presume del talento musical de su hijo Constantino y su sobrina Isabel

Una joven de su tiempo a la que le gusta vestir a su estilo

Fuera de los actos oficiales, Olympia no es tan diferente de otras jóvenes de su edad. Aunque los vestidos de gala formen parte de su vida, en su día a día habitual, la hija de la princesa Marie-Chantal disfruta llevando ropa casual e informal y no es raro verla con looks cómodos y favorecedores, siempre muy estilosa y a menudo con zapatillas deportivas blancas, uno de sus calzados favoritos para su tiempo libre.

Haz click para ver el tráiler de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!