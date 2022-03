Boris de Bulgaria, el príncipe escultor que subasta una de sus obras por una buena causa

Desde que era solo un niño supo que quería encaminar su futuro hacia el mundo del arte, y se ha esforzado para conseguir su objetivo. El príncipe Boris de Bulgaria finalizaba el pasado año con éxito sus estudios en la escuela londinense de Bellas Artes de Wimbledon y comenzaba de esta manera una andadura profesional que ahora ha querido usar para ayudar a los que más lo necesitan. A pesar de tener solo 23 años, el nieto de Simeón de Bulgaria es un joven comprometido y consciente de la importancia que tiene la solidaridad, especialmente en esta complicada etapa marcada por la pandemia global. Así, ha puesto en marcha su talento y ha creado una escultura, que está a subasta en una plataforma online para entregar el dinero recaudado a NHS Charities Together (asociación que incluye más de 250 organizaciones benéficas relacionadas con el servicio de salud del Reino Unido).

"En primer lugar, quería agradecer a todos los sanitarios sus incansables esfuerzos para contener este virus. A medida que comenzamos a ver el relajamiento de las restricciones y volvemos a la normalidad, recordamos cómo esta crisis ha afectado a todos. De una forma u otra, todos han visto un cambio en su vida o tendrán que adaptarse a los tiempos por venir. El servicio de salud ha visto el peor lado de esta pandemia y con esta recaudación de fondos, pretendo contribuir a sus esfuerzos", ha explicado en un largo mensjae personal que acompaña a las imágenes de su obra, de un intenso color rojo. El príncipe de Tirnovo no descarta poner en marcha más campañas solidarias como esta si logra los buenos resultados esperados. Por el momento, llevando tan solo dos días de subasta, su escultura prácticamente ha logrado el objetivo que se había marcado, mil euros.

Una vida a caballo entre Reino Unido y España

Desde hace algo más de dos años, Boris tiene su residencia fijada en Londres, donde es habitual verle en museos, disfrutando con exposiciones que abarcan desde lo clásico a lo más vanguardista. Además, aprende nuevas cosas del mundo artístico gracias a la beca que ha estado haciendo en la galería Thaddaeus Ropac, ahora cerrada por la crisis sanitaria. En la ciudad del Támesis no está solo, tiene cerca a su madre, Miriam Ungría, y a su hermano Beltrán, estudiante de Física. Precisamente con ellos celebraba el verano pasado su graduación, un día muy importante para él. "Mi curso de Artes ha sido un viaje increíble. Me alegra decir que me gradué en una universidad que me permitió evolucionar y cambiar. Durante mi entrevista para entrar, me preguntaron qué esperaba de la universidad y respondí que esperaba irme con un estilo y enfoque diferente del arte que cuando vine aquí", aseguraba el príncipe en sus redes.

Miriam, que está volcada en su firma de joyas, está muy orgullosa de sus dos hijos tal y como ha explicado en alguna ocasión. “En Bulgaria no hay monarquía y Boris tiene que centrarse en lo que va a ser su futuro profesional inmediato. Actualmente él no tiene ninguna función ejecutiva de ningún tipo y aunque ostenta los derechos dinásticos del trono de Bulgaria, eso no significa nada más en su día a día, que portarse como tiene que portarse”, aseguraba la princesa. También Simeón de Bulgaria ha elogiado a sus nietos: "Boris es un chico muy preparado y, al igual que su hermano, Beltrán, muy buen hijo. Durante toda la enfermedad de su padre, los dos estuvieron a su lado, y eso en unos chicos tan pequeños refleja su madurez. Su madre, mujer de una calidad extraordinaria, nunca les ocultó la gravedad de la situación”.

El príncipe de Tirnovo está encantado con las oportunidades que está encontrando en Londres, pero también viaja con frecuencia a España para reencontrarse con parte de sus familiares, amigos y disfrutar de una de sus grandes aficiones, el Real Madrid, equipo del que es fiel seguidor. Cabe recordar que su infancia se desarrolló en nuestro país ya que estudió en el Liceo Europeo de Villanueva de la Cañada antes de completar su formación en Austria y Reino Unido. Además, es multilingüe: habla español, francés, inglés y un poco de búlgaro.

