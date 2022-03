Fallece la princesa Norodom Buppha Devi, hermana del actual rey de Camboya, a los 76 años

Norodom Buppha Devi, hermana del actual rey de Camboya, Norodom Sinamohi, ha fallecido a los 76 años en un hospital de Tailandia. Así lo ha anunciado la Casa Real de Camboya, que ha dado a conocer que la princesa ha muerto por causas naturales. Hija del anterior monarca Norodom Shijanouk y de su esposa, Phat Kanthol, era muy apreciada en su país debido, entre otras cosas, a su pasado como bailarina. "Camboya recordará que gracias a su Alteza Real Norodom Buppha Devi, el Ballet Real de Camboya se ha convertido en parte del patrimonio mundial", comentó su primo, el príncipe Sisowath Thomico, tras conocer la noticia.

VER GALERÍA

Y es que Buppha Devi comenzó a bailar cuando tenía solo cinco años. Pronto se inició en el ballet jemer, una variedad creada dentro de la corte para el entretenimiento y las ceremonias solemnes. Esta disciplina ha permanecido dentro de la corte camboyana durante más de 1.000 años. Ya en 1966, la princesa se atrevió a interpretar una danza conocida como Apsara en el marco de una película que dirigió su propio padre. Esto sucedió a pesar de la prohibición expresa del baile por parte del régimen de los Jeremes Rojos.

En 1975, estos tomaron el poder y Norodom Buppha Devi abandonó el país. Para entonces, el ballet jemer había sido prácticamente suprimido junto a varios de sus representantes y artistas. La princesa no pudo regresar a Camboya hasta 1990, momento en el que decidió recuperar esta disciplina artística. "Solo espero que ahora más personas recojan su legado y continúen su trabajo, solo para mostrar cuánto significa el ballet real para la cultura camboyana", insistía su primo esta misma semana. Además de bailarina, la hermana del monarca también fue ministra de Cultura y Bellas Artes entre los años 1998 y 2004.

VER GALERÍA

Ese año, curiosamente, su hermano -por parte de padre- fue coronado en un solemne rito compuesto por varias ceremonias y fiestas, con fuegos artificiales incluidos. Norodom Sihamoni aprovechó para disculparse ante su pueblo por su falta de experiencia y para manifestarles su intención de aprender todo lo posible para su nuevo papel, tal y como había hecho su progenitor antes de su abdicación. "Me da miedo no cumplir las expectactivas por mi falta de experiencia... No obstante, seguiré a rajatabla las enseñanzas de mis padres sobre cómo se ha de respetar, amar y servir a nuestra religión y a nuestro pueblo. Asimismo, no interferiré con el trabajo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial", comentó entonces el soberano.

Haz click para ver el tráiler de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!