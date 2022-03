La única hija de Naruhito no es la heredera al trono de Japón, ¿por qué?

Japón es un país fuertemente marcado por el respeto a la tradición. Por eso no ha sido fácil cambiar la ley para que el emperador Akihito abdicase a favor de su hijo primogénito, Naruhito. La propuesta legislativa tardó diez meses en promulgarse, hasta que Akihito se ha convertido finalmente en el primer emperador japonés que abdica en los últimos 200 años. Aunque su sucesor y su esposa Masako tengan una hija, ella no es la heredera al Trono del Crisantemo. Aiko tiene el puesto vetado por la ley sálica, un vestigio de la tradición que solo permite a los hombres convertirse en emperadores. ¿Quién es entonces el esperado heredero? Dale al play y no te lo pierdas.