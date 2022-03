Matsu No ma, Takamimura... Guía de la entronización de Japón para que nada te suene a chino

Puede que de un día para otro todo lo que leas en las noticias de realeza te suene a chino. Casi aciertas, es japonés. Los grandes fastos de la entronización del nuevo emperador Naruhito nos ocupan estas semanas y ya advertimos que en las crónicas del histórico acontecimiento se colará irremediablemente una lista de palabrejas sobre la tradición japonesa de esta ceremonia centenaria, milenaria incluso, que reunirá los próximos 22 y 23 de octubre a la realeza del mundo entero.

Sokuirei Seiden no Gi, Tenno Heika Banzai, Matsu No ma, Reiwa, Takamimura, Michodai... son algunas de las expresiones que ya empiezan a oírse con motivo de la coronación. Si no tienes ni remota idea de lo que significan, aquí tienes una guía con las palabras claves para que no te quedes el último en la terminología de la gran cita.

VER GALERÍA

Sokuirei Seiden no Gi

Se trata del acto de entronización propiamente dicho. La ceremonia central de los dos días de festejos se celebrará el próximo martes 22 en el Salón de Estado del Palacio Imperial, donde el emperador Naruhito ascenderá al trono acompañado por su mujer, la emperatriz Masako, y por los dignatarios y jefes de Estado de más de 190 países. Nuestros Reyes, junto a Carlos de Inglaterra, Guillermo y Máxima de Holanda, Felipe y Matilde de los Belgas, Federico y Mary de Dinamarca..., presenciarán el histórico momento.

Matsu No ma

El escenario de la ceremonia de entronización es Matsu-no-Ma, el Salón de Estado del Palacio Imperial. La sala, de 370 metros cuadrados, es la única con suelo de madera de Palacio y sus paredes están cubiertas con una tela con patrón de hojas de Wakamatsu, pinos jóvenes. Considerado el salón más elegante, alberga los actos más relevantes del Imperio.

VER GALERÍA

Takamimura

Casi tan protagonista como el emperador Naruhito será el trono, de ocho toneladas de peso y seis metros y medio de altura, al que ascenderá, metafórica y literalmente, en su entronización.

Tennô Heika Banzai

O, lo que es lo mismo, uno de los momentos culmen de la entronización. Cuando el Primer Ministro termine su discurso después de la ceremonia, expresará su respeto al nuevo Emperador proclamando “Tennô Heika Banzai”, lo que viene a ser Larga vida a su Alteza Imperial.

La fórmula más o menos parecida se repite en otras coronaciones. El Presidente del Congreso, Jesús Posada, proclamó soberano a Felipe VI con estas palabras: “En nombre de las Cortes Españolas y la Constitución, manifestamos a la Nación española que queda proclamado Rey de España Felipe de Borbón y Grecia que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡VIVA EL REY!, ¡VIVA ESPAÑA!”.

El Presidente de los Estados Generales de Holanda dio la bienvenida al trono al rey Guillermo Alejandro durante su discurso y, al dar por concluida la investidura, el Rey de Escudos más antiguo proclamó: “¡El Rey ha sido investido!”. A lo que respondieron todos los presentes con tres ¡hurra!: “¡Hoera! ¡Hoera! ¡Hoera!”.

Reiwa

Con el relevo en el trono, empezó una nueva era japonesa: Reiwa, hermosa armonía. Sucedió a la era Heisei el pasado 1 de mayo, cuando Naruhito de Japón, el Heredero, recibió las insignias del poder imperial ante los miembros del Gobierno. El año 2019 correspondió por tanto al año Heisei 31 hasta el 30 de abril y al año Reiwa 1 a partir del 1 de mayo. Como curiosidad, el nombre proviene por primera vez de una obra literaria japonesa, concretamente de un poema de la antología Man'yōshū, la más antigua del país. Anteriormente procedían de la literatura china.