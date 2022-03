La exmujer del rey de Malasia se enteró de la ruptura por Internet (y defiende la paternidad de su hijo)

Han pasado casi tres meses desde que trascendiera el divorcio entre Mohammed V de Kelantan, antiguo rey de Malasia, y su mujer, la modelo rusa Oksana Voedovina. Ambos se casaron el pasado mes de noviembre y prácticamente medio año después decidieron poner fin a su historia de amor, la misma que tuvo como fruto un hijo, León, nacido en mayo de 2019. Durante todo este tiempo, la top se ha mantenido en silencio, al contrario que su marido, quien, por medio de su representante, se ha manifestado en varias ocasiones acerca de la ruptura y de otras cuestiones más.

En julio, el bufete de abogados de Mohammed VI confirmaba el divorcio y, además, ponía en duda la paternidad el hijo que había tenido con Oksana -que tras la boda adquirió un nombre musulmán, Rihana-. "No hay evidencia objetiva" de que el Monarca, de 49 años, sea el padre biológico del niño, según el comunicado emitido por los letrados del sultán. Estos, además, ratificaban que el divorcio se había llevado a cabo con todos los requerimientos legales, y de que se había informado de manera pertinente y oficial a la modelo rusa, al contrario de lo que mantiene Oksana.

La joven de 27 años ha concedido una entrevista exclusiva en la que habla, por primera vez, del final de su matrimonio. En conversación con Mail Online, Oksana asegura que se enteró del divorcio a través de Internet, dado que, desde que Mohammed V la abandonó, el pasado mes de diciembre, no había vuelto a tener contacto con él. Por si esto fuera poco, la modelo rusa mantiene que León es hijo del sultán de Malasia. "Despierta. Tienes un hijo y eres padre. Eres un miembro de la realeza y no importa lo que sucedió con nuestro matrimonio, quiero que mi hijo tenga a sus padres. Piensa en él", se lamenta.

Para Oksana Voevodina, León "es la viva imagen" de su padre, "tiene esa cara de aspecto asiático", y no duda en afirmar que, si es necesario, está dispuesta a realizar una prueba de ADN con el objetivo de defender la paternidad de su bebé. Añade la exmiss Moscú no sin tristeza que, debido a que dejó de ver al sultán en diciembre y no ha podido pedirle explicaciones acerca del divorcio, el que fuera rey de Malasia no ha tenido la oportunidad de conocer a su primer hijo ni, por tanto, de contribuir a la educación del pequeño. "Cuando se fue en diciembre nunca regresó (...): No sé qué sucedió exactamente porque todo estaba bien, estábamos esperando nuestro primer bebé e incluso ahora todavía no entiendo la verdadera razón por la que hizo esto", señala.

Cabe recordar que Mohammed V se casó con la estudiante de empresariales, 24 años más joven que él, el pasado mes de noviembre en medio de espectaculares fastos que tuvieron lugar a las afueras de Moscú. Antes de las celebraciones había renunciado al trono, algo de lo que no ha dejado de arrepentirse, tal y como manifestó en un comunicado emitido hace pocas semanas. En él, expresaba "una profunda tristeza y remordimiento porque su error personal causó confusión entre la gente".