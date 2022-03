Alberto de Mónaco limpiando alcantarillas, Victoria y Estelle de Suecia recogiendo basura: el compromiso 'eco' de la realeza

Los miembros de la realeza son los primeros comprometidos con el medio ambiente y en el Día Internacional de Limpieza de basuras (21 de septiembre) han dejado patente que la causa merece todos los esfuerzos. La ocasión ha dejado imágenes insólitas de Alberto de Mónaco tirado por los suelos limpiando alcantarillas y de Victoria y Estelle de Suecia recogiendo basura en un bosque perdido. Pero su empeño no se limita a la fecha oficial y, algunos meses atrás, al comenzar sus vacaciones, daba ejemplo también la reina Sofía buscando residuos en entornos naturales.

El soberano monegasco se dedicó a limpiar activamente la faz del Principado como un voluntario más de la campaña de recolección de basura. Si el príncipe Alberto urge a actuar en la lucha por la preservación del medio marino, no olvida que también en tierra hay trabajo para detener la hipoteca del futuro del planeta. Se aplicó en la operación de limpieza de las calles del principado a la cabeza de los 150 conciudadanos participantes. Con traje de batalla (pantalones cortos, camiseta, gorra) y armado con una bolsa de basura para la caza de desechos, no dudó en rastrear colillas y basura de todo tipo abandonada en las aceras, en la carretera, en los espacios verdes e incluso en los circuitos de evacuación.

“Me parece importante”, dijo durante su cosecha, “y veo a muchas personas movilizadas este año por la causa, el gran problema de residuos que nuestra inconsciencia provoca cuando tiramos basura que no es reciclable a la calle”. Afortunadamente y desafortunadamente, la operación fue un gran éxito, porque la recolecta fue muy abundante al final del día.

Victoria de Suecia no quiere perder el tiempo y ya le inculca a la princesa Estelle su compromiso con la naturaleza y el medio ambiente. Madre e hija, con sus guantes y sus bolsas de basura, participaron también este 21 de septiembre en la campaña Keep Sweden Rent Day, cuyo propósito es promover la limpieza de parques, bosques y playas, y la Casa Real sueca publicó un vídeo en Instagram de su excursión al bosque. Pero, como no solo es cosa de un día, la Princesa aborda la problemática de los escombros en tierra y mar con la mayor frecuencia posible y procura transmitir a la princesa Estelle su misma sensibilidad con la causa: “Creo que es muy importante que Estelle esté hoy también presente, porque en realidad puedes hacer de algo tan triste como recoger basura algo divertido en compañía”.

La reina Sofía con sus ochenta primaveras también muestra que no pesan los años, sino las toneladas de desperdicios. Antes de comenzar las vacaciones, dejó limpio el embalse de Valmayor, en Colmenarejo, Madrid. Con su bolsa de plástico y unos guantes, se puso manos a la obra con motivo de la iniciativa llamada Libera 1m2 por la Naturaleza que promueve la ONG SEO/BirdLife con Ecoembes. No era la primera vez que la reina Sofía participaba en una acción ecológica así. Sin ir más lejos, el año pasado también estuvo recogiendo basura en las playas de Menorca para concienciar sobre la contaminación medioambiental que se produce en el litoral español. ¿Has visto un vaso de papel en el bosque últimamente? ¿O tal vez una colilla de cigarro en la calle? ¿O una pajita en la playa? Si hubieran sido Alberto de Mónaco, Victoria y Estelle de Suecia o la reina Sofía los que hubieran visto basura, ellos la hubieran recogido y la hubieran tirado a la papelera más cercana.