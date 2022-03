Una 'cake party' en el cumpleaños capicúa de Marie-Chantal y Odysseas de Grecia

Loading the player...

Septiembre es un mes marcado por multitud de cumpleaños entre miembros de la realeza. La reina Letizia, el duque de Sussex y Daniel de Suecia comparten el 15 de septiembre como fecha de nacimiento, pero también la Familia Real griega tiene esta semana motivos para la alegría y ¡por partida doble! Este martes, la princesa Marie-Chantal y su cuarto hijo, el príncipe Odysseas, han celebrado sus respectivos cumpleaños en familia con una cake party en la que no han faltado los pasteles de nata y fondant y hasta una original tarta hecha con donuts. Dale al play y no pierdas detalle de la celebración.