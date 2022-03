En ¡HOLA!, la reina Rania habla en exclusiva y nos recibe en su palacio

Además de esposa del Rey Abdalá II y madre de cuatro hijos de entre catorce y veinticinco años, Rania de Jordania es mucho más. Es una de las mujeres más influyentes del planeta, apasionada filántropa entregada a su labor desde que se convirtió en Reina hace dos décadas, y utiliza su posición para fomentar la tolerancia, la aceptación y la importancia de la educación para las niñas y los jóvenes. También se pronuncia públicamente contra el maltrato infantil y la injusticia social, además de ser una fiel defensora de los refugiados. Con motivo de su 49º cumpleaños, la reina Rania de Jordania habla en exclusiva para ¡HOLA!, entrevista que encontrarás en el número que estará a la venta el miércoles (hoy martes en Barcelona) en tu quiosco habitual.

“Hay gente a quien le cuesta creerlo, pero lo que menos me gusta del mundo es ser el centro de atención” señala. En estas declaraciones habla sobre su vida familiar y también sobre su labor humanitaria. “Es curioso que, cada año que pasa, lo que deseo es más pequeño y más sencillo” indica. “Después de tantos años de matrimonio, creo que ahora conozco y valoro más que nunca a mi marido” añade. “Soy muy afortunada de estar casada con un hombre al que puedo acudir siempre que necesito a alguien que me escuche o me guíe” explica.

En estas declaraciones repasa su labor filantrópica y habla además de sus hijos, además de hacer balance con motivo de su aniversario. La entrevista completa de la reina Rania, que habla en exclusiva para ¡HOLA! la encontrarás en el número de la revista de esta semana, que estará a la venta el miércoles en tu quiosco habitual.

