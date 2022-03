Las familias perfectas no existen, además de que no hay dos familias iguales y un modelo ideal. Pero, todas ellas, con su casuística y su día a día, pueden llegar a ser felices. Así lo afirma Begoña Ibarrola, una de las autoras de la selección de libros que os proponemos. Cuentos, libros e historias para ser felices en familia. Para ello, por supuesto, hay que leerlos todos juntos y dedicarse un poco de tiempo.

Un tiempo que, según numerosos expertos a los que hemos entrevistado, nos dicen ha de ser de calidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si decidimos hacer algo juntos, no existan elementos externos que intercedan, como los teléfonos móviles, entre otros. Por eso, estos cuentos que hemos elegido os mantendrán entretenidos, no necesitaréis acudir a otros medios para no aburriros y, además, aprenderéis varias cosas: que familias hay muchas y muy diferentes, que se puede ser feliz en todas ellas y que, para ello, se deben trabajar valores como la confianza, la comprensión o la comunicación.