Muchas futuras mamás, nos cuenta Paula Camarós, consiguen mitigar las náuseas oliendo medio limón o algún producto con mentol. No nos olvidemos que exprimir un limón y beber su zumo con un poco de azúcar es uno de los remedios más aconsejados y que suelen funcionar para aliviar las náuseas, estés o no estés embarazada. También puedes añadir el zumo de medio limón a un vaso de agua o incorporar rodajas a tu botella de agua.