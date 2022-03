Esta promete ser la película que cierre la famosa saga infantil inspirada en la historia de Drácula y toda la familia que le rodea. Es perfecta para un maratón en Halloween (para que no te olvides, te recomendamos anotarlo en el calendario) y nos cuenta la historia de una familia monstruosa, pero muy divertida.

Si has visto las tres películas anteriores (necesario para no perderse), sabrás que todos los personajes se consideran ya familia, pero Johnny nunca ha dejado de sentir que su suegro no acaba de aceptarlo. Es humano, está fuera de lugar. Por eso, cuando le surge la oportunidad de convertirse en monstruo, no lo duda. Y aquí comienza la aventura.

Clasificación: pendiente de clasificación por edades.

Fecha de estreno: 13 de agosto de 2021.