En estas semanas, los cambios físicos son mínimos. No así los cambios hormonales. Seguramente, comiences a sentir más apetencia por unos alimentos que otros e, incluso, descartes otros que te encantaban. Tu organismo tiene que lidiar con una situación completamente nueva y cada mujer responde de una manera , con síntomas que pueden ser comunes o no. Ocurre, por ejemplo, con las náuseas, los mareos y la acidez estomacal. Y es que se altera el proceso digestivo. Además, la ingesta de calorías no debe aumentarse todavía.

Por eso, más que alimentos, se recomiendan cambiar algunos hábitos alimenticios:

1. Vigila las formas de cocinar los productos para no tener digestiones pesadas. Practica técnicas como el vapor, el wok o cocina preferiblemente a la plancha.

2. Cuidado con los condimentos fuertes y las raciones muy grandes, es mejor comer menos cantidad en más veces.

3. Mezcla los colores en tus platos, podrás asegurarte que estás mezclando diferentes nutrientes.

4. Intentar comer cada 2-3 horas, cantidades más pequeñas, pero de manera más frecuente.

5. Evitar los alimentos grasos, pesados y especiados.