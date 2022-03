De todas las plantas que te recomendamos, esta es quizás una de las más bonitas y atractivas para los niños. El motivo no es otro que sus flores. Sí, son plantas muy resistentes, fáciles de cultivar (no necesitarán apenas ayuda), pero, de repente, sacan sus grandes flores a relucir y los niños quedan fascinados. Sus hojas son planas, gruesas y trenzadas; sus flores rojas o, más bien, anaranjadas. Y su tamaño muy manejable, no subirán más de los 50 cm. Te recomendamos que la cultives en interior.