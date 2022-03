Aunque no te lo creas, existe el juego perfecto para llevar y disfrutar en el coche. Los viajes en carretera ya no serán eternos. Además, está dirigido al público más joven, pero es perfecto para toda la familia. Y no solo en el coche, por cierto, si no en la larga espera de un aeropuerto o para pasar un rato divertido en la mesa del tren. ¿En qué consiste? Sencillo, en ir sacando cartas que nos plantean enigmas que adivinar, otros juegos en los que hay que contar una historia o calcular algún dato a partir de lo que ves, por ejemplo, a través de la ventanilla. ¿Te acuerdas del Veo Veo?

Edad recomendada: a partir de 8 años.

Número de jugadores: a partir de 2 jugadores.

Tiempo de juego: 2-10 minutos por partida.