“Entre la vida y la muerte hay una biblioteca”. Y, si te gusta leer, pensarás “menos mal”. Pues, en este caso, no. Sus estantes son infinitos y los libros te permiten probar otra vida, una que no hayas vivido y comprobar cómo cambian las cosas si hubieras tomado otras decisiones. Una búsqueda de la perfección que, quizás, no es tan divina como te imaginas y que te lleva a responder una última pregunta: ¿cuál es la mejor manera de vivir? ¡Ah, por cierto! El tiempo de respuesta es limitado y no puedes dejar que se agote.

¿Por qué nos gusta? Porque recibió el Premio Goodreads de 2019 y aquí votan lectores de todo el mundo. Además, es una forma de ver qué pasa si tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes y lo aprovechas.