En inglés, en realidad, se titula Anne of Green Gables y se publicó por primera vez en Canadá (de donde es la autora) en 1908. En principio, se escribió para todas las edades. Con el tiempo, ha quedado relegada a una historia para niños. Su protagonista es Anne Shirley, una niña huérfana de gran imaginación que consigue enamorar a todos los habitantes del pueblo pesquero en el que vive, Avonlea. La historia se desarrolla a finales del siglo XIX.

¿Qué serie ha inspirado? Una de las que más éxito está teniendo últimamente, Anne with an E, en Netflix. En realidad, su estreno llegó en 2017, pero en España, el gran auge le llegó a finales del año pasado, cuando aún estábamos entre un confinamiento y otro. Si le preguntas a cualquier niña de, más o menos, 10 o 12 años, te dirá que la ha visto. Y si no, nunca es tarde. Amybeth McNulty, la actriz protagonista, es dulce y divertida.