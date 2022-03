En este caso, como siempre, cuanta más información, mejor. Podemos adelantarnos nosotros para explicarles que existen métodos anticonceptivos, tanto de barrera como hormonales, pero “debemos hacer hincapié en el preservativo, tanto masculino como femenino”. Informarles de que es el condón el que les protege tanto de las infecciones de transmisión sexual como de un posible embarazo no deseado e, incluso, en el caso del sexo oral. Así, el método de protección en la adolescencia “ha de ser el preservativo, porque es el más seguro, evita embarazos e infecciones y no suponer carga hormonal”, nos confirma la experta.

A las preguntas...sobre sus primeras relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos.

Una respuesta…que les haga entender, como afirma Mamen Jiménez, “que al tener relaciones sexuales es importante que SIEMPRE con protección”. No es negociable, incluso en las relaciones homosexuales, porque aunque no exista riesgo de embarazo, sí que se mantiene el riesgo de contraer infecciones. No son métodos anticonceptivos ni la marcha atrás ni la conocida píldora del día después. No hay que ceder.