Si tienes bolos de juguete, genial. Si no, no te preocupes. Es tan sencillo como colocar botellas de plástico con apenas contenido (lo justo para darles un poco de peso) y montar una partida para toda la familia. Lo mejor es que si tienes un pasillo largo en casa lo sitúes ahí, porque las paredes os servirán de guía. La pelota que sea lo suficientemente grande como para poder derribarlos. Y asegúrate de que las botellas están bien cerradas.