El nacimiento de un bebé es, además de un momento maravilloso, una etapa en la que relucen todas las dudas que pueden surgirnos como padres. Si llora, no sabemos lo que le pasa. Tampoco si las cosas que hace son normales o no, si está bien alimentado o si la lactancia materna es la correcta. Por eso, este libro no tiene mayor pretensión que la de ser una guía con la que conocer a nuestro bebé y todo lo que le rodea: las circunstancias que lo acompañan tras el parto, qué hacer en ese momento de hospital o durante los primeros días en casa, entender qué pruebas le tienen que hacer o qué significan sus resultados. Explicado de manera práctica y sencilla, porque los padres no somos médicos y, muchas veces, no entendemos nada.