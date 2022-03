Con el teletrabajo ya instaurado en nuestra rutina, seguro que papá tiene un bote lleno de lápices y bolígrafos. Y seguro que son un tanto aburridos. El bolígrafo azul, un par de negros y unos cuántos lápices. Aunque el Día del Padre este año sea festivo y no se trabaje, ¿por qué no sorprenderle llenando su escritorio de color? Una idea muy sencilla, que consiste en dibujar, recortar y pegar, es convertir su material de escritorio en el de un superhéroe. Batman quizás sea el más sencillo, con crear la silueta de un murciélago en negro es suficiente, pero puedes buscar una telaraña y llenar su mesa de guiños a Spiderman, o con una gran ‘S’ en amarillo, rojo y azul. Sí, Superman. Porque papá es un auténtico superhéroe, ¿o no?

¿Qué necesitas? Cartulinas de colores. Si te decides por Batman, que es nuestro favorito y el más sencillo, en negro. Encontrar una silueta de murciélago en Internet para imprimirla, un lápiz para dibujarla, unas tijeras y celo.

Nivel de dificultad: ponerse la capa de superhéroe y pedirle a un adulto que recorte por tí si eres demasiado pequeño.