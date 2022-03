Te lo creas o no, en el pasado (esta vez, sí, bastante alejado) se pensaba que la menopausia no era algo natural. El motivo es sencillo: muchas mujeres no llegaban a la edad en la que esta se producía. Fallecían antes. Un mito totalmente erróneo y no hace falta ser médico para confirmar que esta creencia nacía de una esperanza de vida corta en las mujeres (durante mucho tiempo no era más de 50 años) a lo largo de la historia y de cómo se ha vinculado a la mujer a su labor reproductiva. Si no podías tener hijos, no estabas bien.

Además, la falta de atención médica básica, entre otros factores, hacía muy difícil el correcto seguimiento de una menopausia. Eso sí, al hombre nunca se le puso en duda su capacidad reproductiva con la edad. ¿Qué se pensaba entonces? Que la menopausia era una enfermedad que marcaba el fin de la función reproductora de la mujer.