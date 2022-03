Este libro es una mirada completamente feminista hacia la maternidad. Porque ser madre no es tarea fácil, más cuando la sociedad no le presta atención a una etapa que la mayoría de las mujeres viven en algún momento. Desde quedarte embarazada (que no es nada sencillo muchas veces) hasta tener un parto respetado y dar de mamar donde necesites o compaginar la crianza y el empleo. Todo el mundo juzga y supedita la maternidad al mercado. Y no, no se trata de idealizarla, sino de reconocer su papel fundamental en la reproducción social y otorgarle el valor que tiene. Dividido en tres capítulos, Esther Vivas habla de las diferentes maternidades que actualmente existen, la lactancia y las incertidumbres que comienzan mucho antes, durante el embarazo, a través de la literatura, el ensayo y su propia experiencia.