‘¿Está preparado mi bebé para quitarle el pañal en verano?’

¿Cuándo hay que dar marcha atrás?

En algunas ocasiones parece que el niño está preparado, pero, una vez que se intenta, se descubre que no y hay que volver a ponerle el pañal. Es muy importante que la vuelta se haga de modo adecuado. “La clave es hacerlo con naturalidad, nunca con comentarios ni gestos negativos (riña, enfado..) y tener paciencia”, detalla el especialista.

Para evitar estos vaivenes, un consejo puede ser comenzar poco a poco, retirando el pañal solo unas horas al día, en las que se ofrecerá al niño ir al baño. “Si no funciona, el niño no quiere ir, se hace encima o no muestra interés por el tema, se le vuelve a poner el pañal y se intenta más adelante”, recomienda.

Con respecto al control de esfínteres nocturno, se puede tardar más en retirar este pañal, pues, tal como explica el Dr. Gabriel Ruiz Soler, “por la noche influye el patrón de sueño del niño, y es posible que el niño dormido no perciba cuándo se le llena la vejiga”.

“Si por la noche el niño llama para orinar o el pañal sale siempre seco por las mañanas, estaría listo para retirárselo también de noche”, concluye el pediatra.