Test prenatal no invasivo, la alternativa fiable a la amniocentesis

Sin embargo, no está recomendado en ningún caso si se detecta una anomalía en la ecografía del primer trimestre, siendo lo más adecuado, nos dice el doctor, “plantear el procedimiento tradicional invasivo”. Otros motivos de exclusión son:

El de la madre con trasplante de órgano o de médula ósea.

Los casos de gemelo evanescente, es decir, una gestación inicialmente gemelar en los que se produce una interrupción espontánea y temprana de uno de los gemelos, por un mayor riesgo de falso positivo.

Por último, una gestación tras fecundación in vitro (FIV) con donación de ovocitos ha dejado de ser un motivo de exclusión para la mayoría de los laboratorios, así como la obesidad y el tratamiento con heparina, que anteriormente sí lo eran.

Resultados de la prueba

El doctor nos explica que existen dos posibles resultados:

Un resultado de bajo riesgo, es decir, que no se detecta la anomalía estudiada y hace muy improbable que el feto esté afectado. La tasa de detección es de un 99% para la trisomía 21 (Síndrome de Down), del 97% para la trisomía 18 y para la trisomía 13. Un resultado de alto riesgo de trisomía, para lo que se necesitará una prueba diagnóstica invasiva posterior, pues debe haber confirmación.

El porcentaje de positivos en la población normal (es decir, lo que conocemos como tasa de falsos positivos) es muy bajo y corresponde con un 0,1% para cada cromosoma que se estudia. Y solo en un 4% de los casos no se puede obtener un resultado debido a una muestra inadecuada de sangre materna o a que la fracción fetal contenida en ella es demasiado baja para obtener resultados fiables. En esos casos, “se puede optar por la repetición de la extracción de sangre materna a una edad gestacional más avanzada o, de nuevo, realizar un procedimiento más invasivo”.

Y es que, tenemos que tener en cuenta que es una técnica “no exenta de limitaciones”, pues al ser una prueba de cribado y no de diagnóstico, hay muchas anomalías cromosómicas que no se detectan, además de las trisomías en mosaico (cuando no todas las células tienen la trisomía) o las trisomías parciales (cuando solo está afectado parte del cromosoma), otro tipo de anomalías genéticas malformaciones fetales, entre otras.