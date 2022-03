Este verano, que no se te olvide, ponle gafas de sol

No hay un solo verano en el que no nos pongamos a leer y leer sobre las mejores cremas con protección solar para nuestros hijos, pero solemos olvidarnos de dos cosas muy importantes: contar con una gorra y, sin duda, con unas buenas gafas de sol. Los expertos son rotundos, no solo son buenas para los niños, sino que son, además, necesarias y recomendables. ¿Por qué? Porque protegen los ojos de nuestros hijos de los efectos nocivos de la radiación solar (los rayos UV) en la retina y en diversas estructuras oculares, además de protegerlos frente a cualquier otro objeto que pueda entrar en sus ojos, como la arena. Si ya son delicadas en los adultos, imaginaros en un niño.

Por eso, hemos querido hablar con Cristina Asensio, Óptico Optometrista en Alain Afflelou, para que nos explique si son de verdad seguras las gafas de sol para los niños (a muchos padres les echa para atrás la idea de que no sean recomendables) y en qué debemos fijarnos para adquirir unas que sean las adecuadas. Porque, eso sí es verdad, deben cumplir con un conjunto de características homologadas.

La importancia de las gafas de sol en los niños

El sol, nos dice Cristina Asensio, “fuente de vida, pero para los óptico optometristas, por ejemplo, también puede convertirse en un problema para la salud”. Estamos muy concienciados en cuidar nuestra piel con protector solar, así como de usar gorras en verano si salimos a caminar o vamos a la playa, “pero es bastante menos habitual que los padres se preocupen por proteger del sol los ojos de sus hijos, sobre todo, cuando son muy pequeños”.

Sin embargo, nos advierte la experta, las gafas de sol en los niños son importantísimas, “porque sus ojos son más sensibles y vulnerables a la luz solar y sufren un mayor daño que los adultos, ya que no todavía no están preparados para esta exposición”. Y es que, tenemos que tener en cuenta que “una gran parte de la radiación UV que acumulan las personas a lo largo de su vida la reciben durante su infancia”. Y los ojos no están exentos.

Una prevención en la que hacemos hincapié, sobre todo, en verano, cuando los índices de radiación UV alcanzan su máxima intensidad y pasamos más tiempo al aire libre, pero “no hay que olvidar que durante el resto del año el sol sigue estando presente y sus efectos nocivos, al igual que en la piel, se van acumulando, por lo que debemos proteger los ojos de los niños durante todo el año”, nos advierte la experta.

¿Son seguras las gafas de sol para niños?

Totalmente seguras si cuentan con la homologación de impuesta por la propia Comunidad Europea (CE) y, además, muy recomendable, pues, como nos cuenta Cristina Asensio, unas buenas gafas de sol:

Nos ayudan a prevenir futuras patologías en la retina.

Reducen el riesgo de padecer cataratas .

. Protegen la córnea y los párpados de posibles quemaduras o lesiones asociadas al sol .

. Además, los niños con ojos claros, “son más propensos a tener molestias ante la alta luminosidad, por lo que han de tomar precauciones especiales con ellos y proteger sus ojos correctamente del sol, para evitar que sufran fotofobia”.

Por eso, en líneas generales, “se recomienda que los niños lleven gafas de sol a partir de los 6 meses de edad”.