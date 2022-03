Consejos para ir de cámping con niños de forma segura

Si ya te has organizado para este verano con tu familia y has elegido irte de camping, has de saber que es una de las mejores actividades que puedes compartir con ellos. No solo porque el contacto con la naturaleza siempre es beneficioso, sino porque, si os organizáis bien, podéis llegar a crear un álbum de recuerdos precioso. Ahora, si os organizáis bien. Porque un cámping con niños es, además de toda una aventura, un completo desafío.

Sin embargo, con una buena planificación y con algunas cosas a tener en cuenta, podéis convertir estas vacaciones en toda una experiencia que vuestro hijos disfrutarán al máximo. Una lista de tareas que comienza desde el mismo momento que eliges el lugar (con niños, no te vale cualquier cosa), sigue con el trayecto para llegar y acaba con implicar a todos los miembros de la familia en las tareas diarias, mantener las cosas en orden y no haberte olvidado nada en casa. Para ello, te proponemos que leas atentamente este decálogo de imprescindibles para no fallar. Pero, sobre todo, disfruta, es una oportunidad única para disfrutar de la naturaleza.

1. Saber elegir bien el destino y el entorno

Para ir de cámping con los niños, no se puede poner la tienda en cualquier sitio. Si la idea que tenéis es salir de acampada un fin de semana o unos cuantos días, lo mejor es que el destino no esté a más de dos horas o dos horas y media. El tiempo que exige una parada en el trayecto. E, independientemente del tiempo de llegada, lo que sí tienes que tener claro es que, al viajar con niños, necesitas encontrar un lugar en el que ellos puedan divertirse. Por ejemplo, que tengan una playa o lago cerca, que se puedan ver los animales o que existan actividades de multiaventuras con las que estar bien entretenidos. Además, ten en cuenta:

El cámping elegido tiene que tener unos servicios básicos de agua potable, agua caliente y electricidad.

Espacios infantiles y algún tipo de animación.

Lugares de resguardo por si llueve o por si la tienda no resiste.

2. Organización previa en casa

Lo primero y fundamental es organizarse escrupulosamente en casa. En el caso de irse de cámping, la ropa suele ser más deportiva y pasa a un segundo plano, teniendo que fijarnos más en temas logísticos. Por ejemplo, te puede venir muy bien llevar cajas de plástico para tener todo organizado dentro y fuera de la tienda, además de los colchones hinchables (que no se te olvide el hinchador; si es eléctrico, mejor). Haz una lista bien dividida.

3. Planifica el viaje desde el momento en el que sales de casa

Nuestra recomendación es que viajes de noche o en aquellas horas que haga menos calor. En el primer caso, los niños irán la mayoría del trayecto dormidos y, al llegar, estará mucho menos irritable. Además, cuenta con hacer alguna parada durante el viaje para caminar unos minutos por el área de descanso, lleva contigo algún snack (lo más saludable posible) que poder ofrecerle y piensa en juegos y actividades en las que todos podáis participar.

4. El montaje de la tienda y el sitio donde ubicarla

Cuando viajas de cámping con niños, es muy importante que dentro de la parcela elegida destines una zona amplia para jugar. Al igual que debe contar con zonas de sombra y, por supuesto, evitar zonas con barrancos cercanos o peligrosas para los niños. Y si puedes estar cerca de los servicios, mucho mejor.

En el momento del montaje, si son muy pequeños, al ser una tarea ya de por sí estresante, lo mejor es que te los lleves a dar una vuelta y ‘el manitas de la casa’ se encargue. Si ya tienen edad para ayudar, encárgales tareas secundarias, consiguiendo que se involucren sin riesgos.