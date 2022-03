¿La mastitis puede significar el abandono de la lactancia materna?

En ambos casos, la valoración de la técnica de la lactancia y de los factores que aumentan el riesgo de mastitis será fundamental para evitar repetir el cuadro clínico. Junto a ello, investigar e intentar adelantarse a su aparición es otro punto importante que permitirá abordar, en su caso, el tratamiento, de una manera más ajustada.

Hasta el momento, la mayoría de los estudios científicos sobre la mastitis “se han realizado en leche procedente de vacas, debido al impacto que esta dolencia causa en la industria láctea, pero la información obtenida poco les sirve a las mujeres”, según nos explica Laia Aguilar. Por eso, “son necesarios nuevos estudios que pongan el foco en la salud de las mujeres”, como el que ha comenzado a coordinar en el que “analizamos las muestras de voluntarias que tengan mastitis aguda, subaguda y también de aquellas que no tengan, con bebés de uno y seis meses que no sean ni prematuros ni gemelos, además de que no sean amamantados en tándem y de madres que no estén en tratamiento antibiótico”. De esta forma, se agilizaría el diagnóstico y se podría actuar más pronto y mejor.