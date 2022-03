Cómo reaccionar ante los espasmos del llanto

¿Son peligrosos?

Los espasmos del llanto se presentan en niños sanos, “no se trata de una enfermedad ni tampoco de un síntoma de ninguna patología subyacente”, explica la experta.

No obstante, para los padres resulta muy angustioso, pues el niño con el llanto puede dejar de respirar incluso hasta por un minuto, siendo esa falta de oxígeno la que provoca el espasmo e incluso puede llevar a que pierda el conocimiento por un periodo breve de tiempo.

Aunque resulte muy alarmante, “no hay peligro de secuelas”. Así: “Para tranquilidad de los padres, los espasmos no están provocados por ninguna enfermedad física ni psíquica. Normalmente no hace falta llamar al médico de urgencias, y no hay secuelas pulmonares, cardiacas o neuronales”, añade.

No obstante, hay algunas circunstancias que sí aconsejan consultar con un médico y son :

El niño se queda inconsciente por más de dos minutos.

Los episodios tienen una frecuencia muy alta.

El niño se muestra somnoliento varias horas después del episodio.

Hay algún problema de salud anterior.

¿Cómo actuar cuando se producen?

Para el niño que tiene espasmos del llanto puede ser más peligrosa la reacción de quien está presente que el propio espasmo. Así, es particularmente importante, no zarandearlo. “No hay que dejarse llevar por el pánico cuando el niño deje de respirar ni moverlo con brusquedad. Tampoco ceder ante sus deseos”, explica la Dra. María Sánchez.

Lo mejor es esperar con tranquilidad a que se le pase, especialmente si el llanto ha venido provocado por una situación de frustración cuando el niño no consigue lo que desea. Es así porque si el niño después de este episodio consigue lo que quería, asociará que con esta forma de actuar es capaz de lograr lo que ansíe en cada momento y tomará esta expresión como norma.

¿Se pueden prevenir los espasmos del llanto?

Los espasmos del llanto no se pueden prevenir, en general, aunque hay algunas estrategias que pueden servir. Por ejemplo, “si se detectan signos de susto, miedo o inseguridad como los que suelen preceder a un episodio de espasmos, hay que procurar desviar la atención del niño y ofrecerle cariño y tranquilidad”, recomienda la experta.