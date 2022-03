Mi bebé es alérgico a la proteína de la leche, ¿tengo alternativas?

Sin embargo, existen algunos casos, entre un 5 y un 10% de los niños con APLV que no responde tampoco a este último tratamiento, como bien han apuntado los expertos que han participado en el último simposio sobre las Novedades en la práctica clínica de la APLV, organizado por Nutricia en el II Congreso Digital de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Para este pequeño grupo de niños, se están planteando lo que se llaman las fórmulas elementales que, nos explica la Dra. Carmen Ribes Koninckx, “están compuestas únicamente de aminoácidos sintéticos libres como fuentes de proteínas, es decir, no se basan en ninguna fuente de proteína completamente nativa, pero son nutricionalmente completas para lactantes (con grasas, hidratos de carbono, polímeros de glucosa, micronutrientes y ácidos grasos esenciales)”. Este sería el tratamiento para aquellos bebés que no responden correctamente a los dos primeros o, en ocasiones, nos dice la doctora, “para aquellos pacientes con alergias alimentarias múltiples”.